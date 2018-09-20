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۲۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۵۶

مدیر عامل جمعیت هلال احمر گلستان:

طوفان به منازل مسکونی ۵ شهرستان گلستان خسارت زد

طوفان به منازل مسکونی ۵ شهرستان گلستان خسارت زد

گرگان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گلستان گفت: بر اثر طوفان و بارندگی شدید به منازل مسکونی پنج شهرستان استان خسارت وارد شد.

محمدعلی هروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اثر طوفان و بارندگی شدید به منازل مسکونی پنج شهرستان استان خسارت وارد شد.

وی افزود: امداد رسانی به منازل مسکونی خسارت دید متاثر از طوفان و بارندگی شدید توسط نیروهای هلال احمر انجام شد.

هروی گفت: در شهرستان گرگان روستای گلند تاریکی و محله گرگانجدید، شهرستان بندرترکمن روستای تقرتپه، شهرستان آق قلا روستای گری، اوچ تپه، آق دگش، چن سبلی و هست آباد، شهرستان آزادشهر بخش نگین شهر، شهرستان علی آبادکتول روستای عرفان آباد، امام آباد و سنگدوین بر اثر طوفان و بارندگی شدید دچار خسارت به منازل مسکونی شدند.

وی شمار خانوارهای آسیب دیده را ۶۲ مورد اعلام کرد و ادامه داد: ۶۰۵ کیلوگرم نایلون و ۱۱ چادر امدادی در محل های مذکور توزیع شد.

هروی اضافه کرد: ۱۲ تیم عملیاتی، ۴۲ نجاتگر و ۱۴ خودرو امدادی در این امدادرسانی بکارگیری شد.

کد مطلب 4407703

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