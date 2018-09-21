نشست علمی ۵ دانشگاه ایرانی با سازمان های اروپایی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست اروپا – خاورمیانه (MEEF) با هدف گسترش همکاری های علمی، تجاری سازی نوآوری ها و یافتن راه حل هایی برای گسترش رفاه و توسعه پایدار از تاریخ ۲۶ تا ۲۹ مهر ماه در جزیره کیش برگزار می شود.

این نشست با هماهنگی کنسرسیومی از پنج دانشگاه امیرکبیر، تهران، شریف، علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی تهران و تعدادی از سازمان های اروپایی با هدف گسترش همکاری های علمی، تجاری سازی نوآوری ها و یافتن راه حل هایی برای گسترش رفاه و توسعه پایدار برگزار می شود.

هیات علمی علاقمند به شرکت در موضوعات بیماری های غیرواگیر، انرژی تجدید پذیر، آب و شهرهای هوشمند و صاحب نظران و دارندگان ایده خلاقانه برای اجرای پروژه های کلان می توانند پیشنهادهای خود را جهت ارزیابی اولیه به نشانی های اعلام شده در سایت همایش ارسال کنند.

این نشست در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.