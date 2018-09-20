فوت یک آزادشهری در طوفان گلستان

مجتبی جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بارندگی و باد شدید شامگاه چهارشنبه، خساراتی به منازل مسکونی و تأسیسات برق استان وارد شد.

جمالی گفت: میزان بارندگی در استان از سه میلی متر تا ۳۴ میلی متر گزارش شده و بیشترین میزان بارش در مزرعه بخش وشمگیر بوده است.

وی افزود: ایستگاه های هواشناسی استان میزان وزش باد را از ۵۰ کیلومتر بر ساعت تا ۹۴ کیلومتر بر ساعت ثبت کرده اند.

جمالی گفت: بیشترین شدت باد در گمیشان (۹۴ کیلومتر بر ساعت) و آق قلا و گرگان (۹۰ کیلومتر بر ساعت) بوده است.

وی تصریح کرد: تخریب سقف های منازل، افتادن درخت ها در خیابان های اصلی و فرعی، شکستن تیر برق و پارگی سیم ها که به دنبال آن قطعی برق را شاهد بودیم، خسارت به بخش کشاورزی از جمله خسارت های طوفان دیشب بوده است.

جمالی گفت: غیر از افرادی که در محل توسط هلال احمر و بهداشت درمان سرپایی شدند، بنا بر گزارش مدیریت اورژانس ۱۰ نفر به اورژنس مراجعه کرده اند که یکی از آن ها فوت کرد.

وی تصریح کرد: این فرد برای سفت کردن تأسیسات پشت بام به روی سقف رفته و بر اثر باد تعادل خود را از دست می دهد و می افتد و امروز در بیمارستان مطهری گنبدکاووس فوت کرد.

جمالی با بیان این که برآورد خسارت بعد از بررسی اعلام خواهد شد، خاطرنشان کرد: تمام راه های استان باز است و برق هم جز در دو روستای آق قلا که عوامل مشغول کار هستند، پایدار است.