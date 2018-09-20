۳۴ نفر ناظرشرعی بر قربانی های نذری نظارت داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی ولی زاده در این خصوص اظهارداشت: طرح نظارت بر ذبح شرعی و بهداشتی دام‌ طبق روال هر ساله به منظور تامین گوشت سالم و حلال به اجرا در می‌آید.

وی ادامه داد: به منظور اجرای این طرح ، تعداد ۳۴ نفر از عالمان دینی بعنوان ناظرشرعی درقالب اکیپ‌های ثابت و سیار دامپزشکی در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی سازماندهی و آماده ارائه خدمات شرعی به دسته جات عزاداری سید و سالار شهیدان و همچنین شهروندان به صورت رایگان هستند.

حجت الاسلام ولی زاده گفت: با توجه به رسالت اداره کل دامپزشکی استان و دفتر نمایندگی ولی فقیه در این اداره کل، شرایط برای ذبح بهداشتی و شرعی دام‌ها در کشتارگاه‌ها فراهم شده بود.

مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی استان افزود: اکیپ‌های ثابت و سیار این اداره کل در روز تاسوعا از ساعت ۶ بعد از ظهر تا پایان عزاداری‌ها و در روز عاشورا از ساعت ۷ صبح آماده بازرسی و نظارت شرعی و بهداشتی بر دام‌های قربانی بودند.