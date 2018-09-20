به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرماندهی مرزبانی سیستان و بلوچستان، سرهنگ ابراهیم جنتی اظهار داشت: نیروهای مرزبانی در قالب گروه های مرزی مستقر در محدوده «ریگ ملک» میرجاوه با هوشیاری کامل هنگام حفاظت از مرزها و پایش اطلاعاتی با شماری از اعضای گروهک های تروریستی که در پوشش قاچاقچیان مواد مخدر قصد ورود به داخل خاک میهن اسلامی را داشتند درگیر شدند.

وی افزود: مرزبانان غیور فرماندهی مرزبانی سیستان و بلوچستان مستقر در هنگ مرزی میرجاوه در این درگیری متجاوزان و عناصر خود فروخته وابسته به گروهک های تروریستی را زمین گیر کردند.

فرمانده هنگ مرزی میرجاوه گفت: متجاوزان که توان مقابله با مرزبانان ایران را نداشتند به عمق خاک کشور همسایه متواری شدند.

سرهنگ جنتی بیان کرد: در این درگیری محموله ۱۵۰ کیلوگرمی مواد مخدر از نوع تریاک از متجاوزان مرزی کشف شد.