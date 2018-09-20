۲ کشته و ۸ زخمی طی دو سانحه تصادف در گلستان

محمدعلی هروی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عصر پنجشنبه برخورد دو دستگاه موتورسیکلت با پژو ۲۰۶، در شهرستان کلاله، محور کلاله به گلیداغ (روستای یانبلاغ) روی داد.

وی افزود: ۹ نفر در این سانحه آسیب دیدند که متأسفانه راکب موتورسیکلت که جوان ۱۶ ساله بود در محل فوت کرد و حال سرنشین دیگر هم وخیم گزارش شده است.

هروی ادامه داد: دو نفر از حادثه دیدگان توسط اورژانس و ۶ نفر هم توسط هلال احمر به بیمارستان منتقل شدند.

وی توضیح داد: هنگام تصادف، موتورسیکلت دیگری از پشت صحنه حادثه به دلیل خودداری از برخورد به داخل دره منحرف و واژگون می شود.

هروی همچنین از واژگونی یک تاکسی در محور فیض آباد گرگان خبر داد.

فوت یک راننده تاکسی

در خصوص این تصادف رئیس پلیس‌ راه استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شامگاه پنجشنبه در محور «فیض‌آباد» گرگان یک راننده تاکسی تعادل ماشین خود از دست می دهد و خودرو واژگون می شود.

علی عبدی در مورد علت وقوع حادثه گفت: عدم رعایت سرعت مطمئنه و نداشتن کنترل بر وسیله نقلیه سبب این حادثه شده است.

وی با بیان این که راننده تاکسی در این تصادف جان خود را از دست داد، افزود: طبق اعلام اورژانس راننده تاکسی از ناحیه سر دچار آسیب شد ولی متأسفانه در اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.