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۲۹ شهریور ۱۳۹۷، ۲۳:۱۶

گوترش: شهروندان یمنی بیشترین آسیب را از جنگ می بینند

گوترش: شهروندان یمنی بیشترین آسیب را از جنگ می بینند

دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرد که شهروندان یمنی بیشترین آسیب را از جنگ در یمن به ویژه حملات هوایی ائتلاف سعودی می بینند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دبیر کل سازمان ملل با بیان اینکه شهروندان یمنی بیشترین آسیب را از جنگ در یمن می بینند، از همه طرف های جنگ خواستار ورود به گفتگوی جدی و امتناع از اتخاذ اقداماتی که منجر به تشدید درگیری ها می شود، شد.

وی همچنین از توافق رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در مورد استان ادلب برای ایجاد منطقه عاری از سلاح استقبال کرد.

گوترش که در یک نشست خبری سخن می گفت، افزود: اگر توافق میان پوتین و اردوغان اجرایی شود، سه میلیون غیر نظامی از جمله یک میلیون کودک از فاجعه دور خواهند بود.

وی خواستار اجرای این توافق با پایبندی قوی به حفاظت از غیر نظامیان و تضمین ارسال کمک های انسانی و پایبندی به حقوق بشر شد.

کد مطلب 4407864

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