مخالفت ۸کشوراروپایی با تصمیم اسرائیل برای تخریب روستای خان الاحمر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نمایندگان هشت کشور اروپایی عضو شورای امنیت در جلسه این شورا به منظور بررسی بحران‌های خاورمیانه و تحولات اخیر در فلسطین اشغالی، به‌ طور رسمی با تصمیم رژیم صهیونیستی برای تخریب روستای «خان‌الاحمر» در منطقه ج کرانه باختری اعلام مخالفت کردند.

بر اساس این گزارش، کشورهای انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، سوئد، بلژیک، لهستان و هلند در بیانیه مشترک خود هشدار دادند که تخریب این روستا تبعات بسیار جدی را در پی خواهد داشت.

در این بیانیه آمده است: ما با هرگونه تصمیم اسرائیلی ها برای تخریب روستای خان الاحمر مخالف هستیم.

در همین حال، «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل بجای پرداختن به موضوع اصلی جلسه یعنی فلسطین، با تکرار ادعاهای بی‌اساس علیه ایران، مدعی شد که ایران باید موضوع این جلسه باشد نه فلسطین!