انجمن ادبی ریاض درهای خود را به روی بانوان می گشاید

به گزارش خبرگزاری مهر، دو بخش مخصوص زنان و مردان در این باشگاه از هم جدا می شود و زنان می توانند از طریق یک تلویزیون مداربسته برنامه های به نمایش درآمده در تالارهای اصلی را تماشا کنند.

به گفته "عبدالله الواشمی" معاون رئیس این انجمن، امکانات مخصوص بانوان در اواخر ماه مارس برای بهره برداری آماده می شود.

باشگاه های ادبی که در شهرهای بزرگ پادشاهی سعودی واقع شده نقش مهمی در ارتقای سطح دانش و فعالیت های هنری افراد ایفا می کنند.

بنا به گزارش عرب نیوز، در سال 2005 "عبدالله الشهایل" معاون رئیس وقت باشگاه ادبی ریاض از تصمیم ساخت بخشی جداگانه برای بانوان در این انجمن خبر داد اما شهرداری ریاض در آن زمان با این درخواست مخالفت کرد و آن را مستلزم ساخت مکانی جداگانه ویژه زنان دانست.