قدرت دفاعی کشور در سطح بازدارنگی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس شفقی صبح شنبه در حاشیه مراسم رژه نیروهای مسلح در کرج ضمن گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس، گفت: مجاهدت‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس موجب شده جمهوری اسلامی ازنظر قدرت دفاعی در سطح بازدارندگی بالایی قرار گیرد و شعار «ما می‌توانیم» در عمل به «ما توانسته‌ایم» تبدیل شود.

وی با اشاره به صلابت و سلحشوری نیروهای مسلح در طول ۴۰ سال اخیر و پیشرفت روزافزون صنعت دفاعی کشور، تصریح کرد: ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همه توان و قدرت در میدان هستند و به هر تجهیزات و سلاحی که نیاز باشد، ذیل هدایت‌های داهیانه فرمانده کل قوا و با حمایت دولت و آحاد جامعه برای حفظ تمامیت ارضی در مسیر خودکفایی داخلی حرکت خواهند کرد.

فرماندار کرج بابیان اینکه امروز ایران و نیروهای مسلح بیشتر از هرزمانی تأثیرگذار هستند افزود: توان دفاعی ما توأم با تنش‌زدایی در حال تکمیل و تقویت است و نیروهای مقتدر جمهوری اسلامی نیز برای دفاع از کشور گوش‌به‌فرمان فرماندهی معظم کل قوا آماده هستند و در هر زمان تهدیدی مرزهای این آب‌وخاک را تهدید کند در کوتاه‌ترین زمان، کوبنده‌ترین پاسخ را دریافت خواهند کرد.

شفقی در بخش دیگری گفت: انقلاب ما ریشه در محرم و عاشورا دارد که این خود برگرفته از آرمان‌های متعالی سیدالشهدا و فرهنگ دفاع مقدس سراسر آمیخته با غیرتمندی، شهادت‌طلبی، ایثار و ازجان‌گذشتگی است.