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۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۱۱

بولتون: ترامپ راهبرد ملی امنیت‌سایبری «تهاجمی» را امضا کرد

بولتون: ترامپ راهبرد ملی امنیت‌سایبری «تهاجمی» را امضا کرد

مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که رئیس جمهوری این کشور راهبرد ملی امنیت‌سایبری «تهاجمی» را امضا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور راهبرد ملی امنیت سایبری ایالات متحده را امضا کرده است.

مشاور امنیت ملی آمریکا در این خصوص گفت: این اولین راهبرد سایبری آمریکا در ۱۵ سال اخیر محسوب می‌ شود.

بولتون با بیان اینکه این راهبرد جدید از امروز اجرایی شده است، افزود: هر کشوری که دست به فعالیت سایبری علیه آمریکا بزند، باید منتظر پاسخ تهاجمی آن باشد. دونالد ترامپ با امضا حکمی اختیارات بیشتری به مقامات این کشور برای مقابله با دشمنان امنیت سایبری اعطا کرده است.

وی ادامه داد: به حملات سایبری دشمنان قاطعانه پاسخ خواهیم داد.

در همین راستا، کاخ سفید نیز با انتشار بیانیه ای بر گسترش تدابیر تهاجمی علیه حملات سایبری علیه آمریکا تاکید و اعلام کرد: آمریکا از این پس به کسانی که مرتکب جرایم سایبری می شوند پاسخ قاطعانه ای خواهد داد.

کد مطلب 4408005

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