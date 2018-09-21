به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حمید واحدی بیان داشت: در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ ایران اسلامی در شرایطی که تحت‌فشار استکبار جهانی آمریکا، درگیری‌های جناح‌های وابسته به غرب و شرق، وارد جنگی شد که نیروهای نظامی هنوز مراحل بازسازی و ساماندهی را به‌طور کامل پشت سر نگذاشته بود.

وی ادامه داد: این در حالی بود که کمتر از ۲ ساعت از حمله رسمی عراق به ایران، عملیات انتقام توسط نیروی هوایی ایران انجام شد و ظرف ۲۴ ساعت عملیات کمان ۹۹ با ۱۴۰ فروند هواپیما اهداف نظامی ارتش بعث عراق را مورد هدف قرارداد.

جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش اظهار کرد: در فاصله زمانی نه‌چندان دور در ۷ آذر ۵۹، نیروی دریایی و نیروی هوایی ارتش عملیاتی مشترک تحت عنوان عملیات مروارید برای از بین بردن شناورهای نیروی دریایی عراق آغاز کردند.

امیر واحدی یادآور شد: در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۶۰، نیروی هوایی عملیات اچ -۳ را انجام داد و با این عملیات که یکی از بی‌نظیرترین عملیات هوایی در تاریخ حساب می‌شود خسارات سنگینی به عراق وارد کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در امر خودکفایی، این نیرو از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مورد تحریم‌های ظالمانه قرار داشت، ولی با خودباوری و خوداتکایی در جهت خودکفایی و رفع وابستگی در حوزه قطعه‌سازی، ساخت هواپیمای صاعقه، آذرخش، آموزش دوره خلبانی، تعمیر، نگهداری و بهینه‌سازی پرنده‌ها، به لطف خدا و همت متخصصان و دانشمندان داخلی و جوانان برومند این مرز و بوم در اکثر حوزه‌ها به‌طور ۱۰۰ درصد خودکفا شده‌ایم.

جانشین نیروی هوایی ارتش ضمن تأکید بر به‌روز بودن تجهیزات نظامی و دفاعی موردنیاز نیروی هوایی گفت: همه تجهیزات نظامی و فناوری‌های ما بومی است و در این زمینه به دیگران نیازی نداریم و در بحث تجهیزات گلوگاهی و تند مصرف اقدامات خوبی انجام‌شده است.

امیر واحدی بیان داشت: نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران با توان نظامی و دفاعی خود برای مقابله با تهدیدات دشمن، آمادگی دارد و دشمنان این نظام بدانند ملت بزرگ ایران و نیروهای مسلح ما همچنان جان‌برکف آماده دفاع از انقلاب اسلامی هستند.

وی در راستای فرامین مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خصوص هم‌افزایی هرچه بیشتر ارتش و سپاه اظهار کرد: باوجود خواست دشمنان نظام برای ایجاد انشقاق و شکاف بین این ۲ نیرو در شرایط کنونی این دو سازمان در بهترین وضعیت از لحاظ هماهنگی و هم‌افزایی، در تأمین امنیت کشور و آسایش مردم عزیزمان قرار دارند.

وی افزود: ما در طول ۸ سال جنگ تحمیلی همواره برتری خود را به همه دنیا و دشمنان نشان دادیم و اکنون هیچ کشوری در منطقه مطلقاً توان مقابله با ما را ندارد و ما مدافعینی قوی در برابر متجاوزان هستیم و تجاوزگر را از عملش پشیمان خواهیم کرد.