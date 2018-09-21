هویت جان باختگان تصادف تهران – کرمان مشخص شد/اعلام اسامی

علی سلیمانی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با ابراز تسلیت به مناسبت جان‌باختن تعدادی از هموطنانمان در تصادف اتوبوس تهران – کرمان اظهار داشت: با توجه به سوختگی شدید اجساد در این حادثه، نیازمند آزمایش های ژنتیکی و احراز DNA از بستگان افراد متوفی بودیم و بر این اساس با هماهنگی های لازم پس از آزمایشات لازم اسامی جان باختگان محرز شد.

وی با اشاره به اینکه تا حد امکان عملیات انتقال اجساد این حادثه به شهرهایشان به صورت رایگان انجام می شود، ابراز داشت: با توجه به اتمام آزمایشات و محرز شدن هویت جان باختگان، اجساد قربانیان این حادثه به خانواده‌های آنها تحویل می‌شود.

به گزارش مهر، با توجه به احراز هویت کامل ۱۹ جان‌باخته این تصادف که دوشنبه شب در محور کاشان – نطنز و بر اثر برخورد تریلر حامل سوخت با اتوبوس رخ داد، اسامی جان باختگان به شرح زیر اعلام شده است:

۱- عباس نیساری، فرزند محمد از جیرفت

۲- نزینه گل صفی‌زاده، فرزند شمس‌اله از جیرفت

۳- محمدمهدی نقدی، فرزند علیرضا از کرمان

۴- لیلا صفی‌زاده، فرزند گل‌محمد از جیرفت

۵- سجاد رحمانی، فرزند غلام‌سخی از ساوه

۶- شقایق نقدی‌نسب، فرزند علی از کرمان

۷- محمد میرافضلی، فرزند حسین از کرمان

۸- فروزنده اکبری، فرزند حسین از انار

۹- مهرانگیز سالاری، فرزند فتح‌علی از کرمان

۱۰- نرگس خلیلی، فرزند ابراهیم‌شاه از ساوه

۱۱- علیرضا نقدی‌نسب، فرزند علی از کرمان

۱۲- فریبا سادات، فرزند سیدضیاء از انار

۱۳- محسن اسماعیلی، فرزند مهدی از رفسنجان

۱۴- عصمت عابدی، فرزند محمدحسن از رفسنجان

۱۵- مرضیه خلیلی، فرزند ابراهیم‌شاه از ساوه

۱۶- محمدرضا زارع، فرزند محمد از یزد-مهریز

۱۷- سامان سنجری‌فرد، فرزند محمد از جیرفت

۱۸- فاطمه عباس‌زاده، فرزند رمضان از کرمان

۱۹- نرجس قادی، فرزند جلال از کرمان