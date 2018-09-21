مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی در قزوین تحسین برانگیز بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین در مسجدالنبی با بیان اینکه مراسم تاسوعا و عاشورا در همه مناطق استان قزوین با شور و شعور تحسین بر انگیز برگزار شد، اظهار کرد: مردم استان همت زیادی کردند تا برنامه های تاسوعا و عاشورا با شکوه و عظمت مثال زدنی برگزار شود.

وی تصریح کرد: اگر چه ممکن است انتقادهایی نیز وجود داشته باشد اما وقتی نسبت به سالهای گذشته مقایسه ای صورت بگیرد، مشاهده می کنیم نسبت به گذشته از شکوه و عظمت بیشتری برخوردار بود و هر سال نسبت به سال قبل رو به پیشرفت هستیم و این مراسم را با نظم و معرفت بیشتری برگزار می کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین عنوان کرد: سخنرانی ها، مداحی ها، زیارت های عاشورا و نمازهای جماعت در همه شهرها با شکوهی بهتر از سال های گذشته برگزار شد و از امروز باید اشکال کار را شناسایی و نقاط ضعف را برطرف کرده و نقاط قوت را تقویت کنیم.

امام جمعه قزوین ادامه داد: صدا و سیمای مرکز قزوین فضای بسیار خوبی را برای پوشش برنامه های این روز و اجتماع عظیم مردم ایجاد کرده بود و شاهد بودیم هر جا عزاداری ها نظم، عظمت و معرفت بیشتری داشتند، بیشتر دیده می شوند و از تلاش این عزیزان و همه رسانه ها تقدیر و تشکر می کنیم چرا که این همه موفقیت نتیجه تلاش شبانه روزی آنها بود.

وی بیان کرد: از سخنرانان فرهیخته، مداحان مخلص، هیئت های مذهبی و هیئت امناهای مساجد که حسینی زحمت کشیدند و با هر چه در توان داشتند کوشیدند تا عظمت این روزها بیشتر دیده شود، تقدیر و تشکر می کنیم زیرا همه این امور ارزش ها و سرمایه های استان ما محسوب می شوند.

آیت الله عابدینی افزود: امسال حتی در حفظ نظافت خیابان ها همه پای کار بودند تا خیابان شهدا که محل برپایی نماز جماعت بود، پاک باشد و از همه عزیزانی که در این امر پای کار بودند نیز قدردانی می کنیم و این همه پای کار بودن نشان می دهد همه دلسوخته اباعبدالله الحسین (ع) هستند.

خطیب جمعه قزوین در ادامه با تأکید بر اینکه امام حسین (ع) محور اتصال دلهای همه اقوام، ملل و همه مذاهب هستند، یادآور شد: حتی اهل سنت به حضور در مراسم اباعبدالله الحسین (ع) علاقه نشان می دهند و این از عظمت آن حضرت است.

وی با بیان اینکه اهل سنت و مسیحیان نیز شیفته اباعبدالله الحسین (ع) هستند، تأکید کرد: آینده جهان آینده محبت اهل بیت (ع) و آینده صدور حماسه حسینی (ع) به همه بلاد عالم است و همه دل ها در آینده عاشق امام حسین (ع) خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: اگر تا کنون همه عالم عاشق اباعبدالله الحسین (ع) نشده اند به این خاطر است که تاکنون اجازه نداده اند تا نام و آرمان های آن حضرت به گوش همه اهل عالم برسد و رسانه ها فرصتی برای تحقق این رسالت محسوب می شوند.

امام جمعه قزوین با تأکید بر اینکه دشمنان در این ایام بیکار نبودند، گفت: آنها تلاش می کنند از یاران و عاشقان امام حسین (ع) چهره دیگری نشان دهند و آنهایی که سرشان را با قمه یا چاقو می شکافند را در رسانه هایشان به مردم دنیا نشان می دادند تا مردم دنیا را از اباعبدالله الحسین (ع) دور کنند؛ اگر چه در این مسیر موفق نمی شوند اما همه می باید مراقب رفتار خودمان باشیم تا دشمنان نتوانند سوء استفاده کنند.

وی گرانی و احتکار را نتیجه بی رحمی و قصاوت محتکران و گران فروشان دانست و اظهار کرد: این کارها در مکتب امام حسین (ع) جایگاهی ندارد که عده ای کالایی را انبار کنند و عده ای دیگر برای آن کالاها در سختی باشند و بیماران دارو و گرسنه ها غذا نداشته باشند و این کارها برای جبهه یزید است.

آیت الله عابدینی افزود: مسلمان، محتکر و گران فروش نمی شود و وقتی مطلع می شود مطاعی در بازار کم است، تلاش می کند تا به حداقل قناعت کند تا دیگران نیز از آن کالاها بهره مند شوند و این کارها در مسیر اهداف امام حسین (ع) قرار دارد.

خطیب جمعه قزوین اضافه کرد: باید کاری کنیم تا دنیا امام حسین (ع) را از طریق ما به خوبی بشناسند و این مهم زمانی بدست می آید که آنها اخلاق حسینی را در ما مشاهده کنند.

وی به بازگشت پیکر پاک شهید صیادی از شهدای دوران دفاع مقدس اشاره کرد و یادآور شد: مردم استان قزوین واقعاً قدرشناسی کردند و تشییع با عظمتی را برگزار شد و از خدای متعال عزت و آبروی هر چه بیشتر را برای همه درخواست داریم و مجددا به مادر و خانواده این شهید والامقام تبریک و تسلیت می گوییم.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین به آغاز حرکت بازماندگان حماسه کربلا اشاره کرد و افزود: پس از عاشورا قافله اسیران و بازماندگان که البته آزادگان عالم بودند را به همراه سرهای بریده، کودکان و امام سجاد(ع) را با آن شرایط به حرکت در آوردند و در سختی و مشقت به سمت کوفه هدایت کردند که در این عرصه نیز ظلم و قصاوت یزیدیان را مشاهده می کنیم.

امام جمعه قزوین با یادآوری روز تجلیل از آزادگان و مفقودین، بیان کرد: در استان قزوین یاد سرور آزادگان مرحوم سیدعلی اکبر ابوترابی که سیدی مقاوم، حکیم و قرآنی بود را گرامی می داریم. ایشان توانست آزادگان را در زندان های بعثی مدیریت کرده و به آنها روحیه بدهد تا آن دوران سخت را با موفقیت و سربلندی پشت سر بگذارند؛ این آزادگان برکتی برای استان و کشور محسوب می شوند و امیدواریم از آنها درس بگیریم.

وی با بیان اینکه در روایت داریم که این ایام شهادت امام سجاد (ع) است، گفت: یزیدیان به ظاهر خود را پیروز می دانستند اما آگاه نبودند که شکست خوردگان حقیقی آنها هستند ولی خیلی زود به این معنا پی بردند.

آیت الله عابدینی یادآور شد: امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) کاری کردند که همه خیلی زود به حقایق پی بردند و امام زین العابدین (ع) و حضرت زینب (س) مجلس ابن زیاد را به مجلس پیروزی امام حسین (ع) تبدیل کردند.