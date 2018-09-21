به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های فوتبال زیر ۱۶ سال قهرمانی آسیا که به میزبانی مالزی برگزار می شود امروز جمعه با دیدار تیم های ایران و اندونزی پیگیری شد که طی این دیدار ملی پوشان نوجوان کشورمان ۲ بر صفر نتیجه را به حریف خود واگذار کردند.

نوجوانان ایران که امیدوار بودند این دیدار را با برتری به پایان برسانند پس از آنکه گل اول را روی اشتباه در جاگیری مدافعان دریافت کردند، تلاش زیادی انجام دادند تا به گل تساوی دست پیدا کنند اما ناهماهنگی و بی تجربگی آنها باعث شد تلاششان راه به جایی نبرد.

در مقابل تیم اندونزی بسیار حرفه ای و باتجربه عمل کرد و در ضد حمله ای که دقیقه ۹۱ داشت توانست به راحتی گل دوم را هم وارد دروازه ایران کند.

شاگردان عباس چمنیان در این دیدار تلاش زیادی کردند تا بازنده نباشند اما ناهماهنگی و بی برنامگی در استفاده از توپ های پشت محوطه جریمه عملا اجازه نداد این تیم دروازه حریف را با خطر جدی مواجه کند.

تیم نوجوانان ایران در دیدار بعدی مرحله مقدماتی باید به مصاف تیم هند برود.