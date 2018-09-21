دشمن با ایجاد بدبینی در تلاش گسترده برای ضربه زدن به نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه شهر زنجان با بیان اینکه دشمن با تبلیغات و ایجاد حس بدبینی سعی در ضربه زدن به نظام و انقلاب دارد، افزود: همه آحاد جامعه باید برای تقویت اعتماد عمومی در جامعه تلاش و توطئه های دشمنان را خنثی کنند.

وی با بیان اینکه بدبینی در جامعه ریشه تاریخی دارد و همواره دشمنان در تلاش بوده اند با ایجاد بدبینی روند توسعه جوامع اسلامی را با مشکل مواجه کنند، یادآور شد: باید در مقابل توطئه‌های دشمنان آگاه باشیم.

خاتمی تاکید کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامنی ایران همواره آماج فتنه ها و توطئه های مختلف بوده است و دشمن با ابزار مختلف در تلاش بوده به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ضربه بزند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به ایام شهادت امام حسین(ع) و یاران باوفاویش، گفت: در قیام امام حسین(ع) درسهای بسیاری نهفته است که باید به درستی تبیین و به جامعه عرضه شود.

خاتمی با بیان اینکه نهضت امام حسین(ع) به دلیل هدف‌دار بودن همواره زنده خواهد بود، افزود: قیام امام حسین(ع) بی‌هدف و در پی یک حادثه نبوده بلکه یک حرکت عقلانی و حساب شده و با هدف بوده که پس از گذشت چندقرن نام و حرکت امام جاری زنده باقی مانده است.



وی با اشاره به اینکه تبلیغات گسترده و دروغ پردازی دو اقدام شوم معاویه در راستای رسیدن به اهداف پلیدش بود که ذره‌ای از آنها دریغ نمی‌کرد، افزود: معاویه وقتی خلافت را غصب کرد برای تضعیف اسلام و در وهله نخست موروثی کردن حکومت، اقدامات بسیاری در سایه و به نام دین اسلام انجام داد.



خاتمی گفت: امام حسین(ع) هنگامی که دید دین اسلام دست یزید افتاده، پس از مرگ معاویه با احساس مسئولیت، آشکارا علیه یزید قیام کردند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در ادامه با بیان اینکه دفاع مقدس، اقتدار و عزت ملت ایران را به جهانیان نشان داد، گفت: الگوی دفاع مقدس قیام سید الشهدا بود و با تاسی از شهدای کربلا با انرژی مضاعف و انگیزه قوی توانستیم در مقابل دشمن متجاوز و ظالم بایستیم.

خاتمی با اشاره به اینکه در پیروزی انقلاب هیچ قدرت خارجی یار و کمک حالمان نبود، در دوران دفاع مقدس نیز هیچ کشوری ما را کمک نکرد، تصریح کرد: ملت ایران با تکیه بر داشته خود در مقابل دشمنان ایستادگی کرد و با اندک نیروی خود در مقابل دشمن تا بن دندان ایستاد.

وی تاکید کرد: همیشه باید قدر دلاوری‌های ارتش، سپاه، بسیج، کارگر و کارمند، معلم و دانش آموز و ... را بدانیم که هر کس به اندازه توان خود در مقابل دشمنان ایستادند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به فرا رسیدن اول مهر آغاز سال تحصیلی و ورود ۴ میلیون دانشجو به آموزشگاه‌ها و ۱۴ میلیون دانش‌آموز به مدارس ادامه داد: همه باید تلاش کنیم تا آینده سازان کشورمان به خوبی درس بخوانند.

خاتمی در ادامه با یادآوری شکست حصر آبادان، گفت: آبادان از سه طرف در محاصره بود و با فرمان امام راحل مبنی بر آزادی آبادان همه نیروهای نظامی دست به دست هم دادند تا آبادان از حصر آزاد شود.

وی با بیان اینکه عملیات شکست حصر آبادان سرآغاز پیروزی ایران در عملیات های بعدی بود، ادامه داد: عملیات شکست حصر آبادان عملیاتی بود که برای اولین بار قوای نظامی در قالب ارتش و سپاه در کنار هم برای آزادی این منطقه تلاش کردند.