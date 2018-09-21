به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل تاکید کرد که این حور بی سابقه و پرشور نشان داد که جوانان ما هویت خودشان را در مدرسه حسینی یافته اند و هویت‌سازها را روی آب می نویسند.

وی با تقدیر از برگزاری عزاداری های منسجم و اصیل در اردبیل بیان داشت: امسال عزاداری از جهت کثرت جمعیت و به خصوص حضور جمعیت جوان فوق العاده بود.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: پیامبر ما فرمود «انا و علی ابوا هذه الامه» این جمله شناسنامه ماست ما جان می دهیم ولی این شناسنامه را از دست نمی دهیم. هویت ما لبیک یا حسین، رخت سیاه، سربند مشکی، بوی زنجیر عزای و آب طشت حسین، اشک در عزای فرزند فاطمه، بیرق عزاداری، معجر زینب، قنداقه اصغر و علم ابوالفضل است.

وی با بیان اینکه امسال هزاران جوان اردبلی در زیر باران با پای برهنه در ۴۰ مسجد شمع روشن کردند، یادآور شد: این جوانان را نمی توان از حسین جدا کرد. امام حسین شمع ها را خاموش کرد که بروید ولی جوانان ما شمع را روشن می کنند که یا حسین نمی رویم و دامن تو را رها نمی کنیم.

عاشورای امسال روز تاریخی برای آذربایجان بود

عاملی از تمامی آذری های جهان به خاطر اجتماعات عظیم تاسوعا و عاشورا و بویژه مردم شهرهای گنجه و باکو در این کشور تقدیر و ادامه داد: عاشورای امسال روز تاریخی برای آذربایجان بود.

وی با اشاره به عزاداری شایسته و نذورات گسترده از سوی اهل سنت استان و غرب گیلان متذکر شد: مرردم این مناطق با این عزاداری ها به سیره رسول خدا لبیک گفته اند.

رئیس شورای فرهنگی استان همچنین با بیان اقدامات ارزشمند پاکبانان محرم که شهر را در ایام عزا تنظیف می کردند، اضافه کرد: در سال گذشته در خیابان آکسفورد استریت که منطقه ای تجاری در انگلستان است در راهپیمایی عاشورا در عرض یک ساعت ۵۰ هزار نفر عبور کرد اما شهرداری ویستمنستر می گوید ما حتی یک کارگر شهرداری را برای تنظیف به کار نگرفتیم با اینکه ۵۰ هزار بسته غذایی و بیش از ۱۰۰ هزار بطری آب و آب میوه بین عزاداران توزیع شد.

همه تبعات جنگ هشت ساله را از آمریکا می دانیم

وی به مناسبت هفته دفاع مقدس افزود: در این جنگ تحمیلی و ظالمانه؛ آمریکا ۲۲۰ هزار شهید با عظمت از ما گرفت، به همین دلیل ما همه تبعات جنگ تحمیلی را از آمریکا می دانیم.

عاملی تصریح کرد: وزیر دفاع آمریکا قبل از حمله به ایران در عراق حاضر شد و صدام را برای حمله آماده کرد. آنها با دادن وعده و وعید به صدام گفتند «چهار ایران کوچک، بهتر از یک ایران بزرگ برای عراق و برای منطقه است» و صدام با تعصب تند نژادی و با نفرت فوق العاده نژادی به ایران و ایرانی ها و به عجم، خود را سردار قادسیه خواند و به ایران حمله کرد.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا با این جنایت خواب خاصی برای کشور ما دیده بود ولی جوانان ما درس خوبی به آنها دادند، ادامه داد: اکنون همان جنگ تداوم یافته و به صورتی دیگر نمود پیدا کرده و همان رویارویی کربلا با "هل من ناصر" حسین در برابر ما قرار گرفته است.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری افزود: یزید، امام حسین را بین دو امر مخیر ساخت، ترامپ نیز ما را بین دو چیز مخیر کرده، مبارزه و ذلت. ما هم در جواب، همان جواب امام حسین را می گوییم. حضرت فرمود «الا وإن الدعی بن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلة والذلة وهیهات منا الذلة».