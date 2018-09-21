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۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۰۹

امام جمعه کن:

ندیدن مشکلات و انکار آنها در جامعه منجر به حل آنها نخواهد شد

ندیدن مشکلات و انکار آنها در جامعه منجر به حل آنها نخواهد شد

تهران- امام جمعه کن گفت: ندیدن مشکلات و انکار آنها در جامعه منجر به حل آنها نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام یحیی صالح نیا در نخطبه های نماز جمعه این هفته که با حضور امت عزادارحسینی غرب تهران درحسینیه کن برگزار شد طی سخنانی ضمن دعوت خود و دیگر نمازگزاران به تقوای الهی طی سخنانی اظهار داشت: ملت مادرمواجهه بامشکلات پناهگاهی چون امام حسین (ع)دارد و لذا مجالس امام حسین (ع)محل هدایت انسانهاوحل معضلات اخلاقی،تربیتی،اجتماعی،فرهنگی،وحتی سیاسی واقتصادی است.

صالح نیا درادامه افزود: از فرصتی که امام حسین (ع) ایجاد کرده برای گسترش فضائل درجامعه باید استفاده کرد چرا که امام چراغ هدایت و کشتی نجات است.

وی گفت:علمای سلف به تبع اهل بیت برای این مجالس عظمت قائل بوده و مرحوم غروی کمپانی (آیت اله کمپانی اصفهانی)که ازلحاظ علمی درسطح بالای بود درمجلس روضه اباعبداله پای سماور می نشست وله عزاداران حسینی چای می داد.

امام جمعه کن گفت: هنرحسینی شدن وحسینی ماندن شاهراه سعادت ملت ما خواهدبود و تربیت جوانی چون علی اکبر، بخشیدن گنه کاری چون حر، جذب مخالفی چون ظهیر و کینه نداشتن ازکوفیان و سوزاندن نامه های آنان است.

وی درادامه افزود: دعوت امام حسین به انسانیت وآزادگی وفضائل انسانی تا آخرین لحظات زندگی است و جمله معروفی که مسلمانان ومسیحیان به آن اشاره میکنند زمانی است که تیرسه شعبه به قلب حضرت نشسته بود و بر شمشیر خود تکیه کرد و ایستاد(ان لم یکن لکم......)اینها همه هنرحسین بن علی است.

صالح نیا در ادامه با بیان اینکه نابسامانی هایی درجامعه وجود داردکه می بایست با علل آنها دیده شوند گفت: ندیدن مشکلات و انکار آنها تبدیل به حل مشکل نخواهد شد و امروزه مشاهده می شود مسول اداری به مسول مافوقش آمار و اطلاعات غلط و دروغ ارائه کرده و همان مسول به مقام مافوقش همان اطلاعات غلط و دروغ را ارائه می نماید و علت کار در این است که برخی ازمسئولین ما متخصص نیستند.

امام جمعه کن گفت: مشکلات را باید ریشه ای حل کرد و یکی از راه حل های ریشه ای تآسی همه جانبه به امام حسین (ع)است جرا که امام حسین (ع)در طول عمر خود دروغ نگفت و دروغ های شیرین دشمنان را باور نکرد، اهل زد وب ند نبود و پای ارزشهای اسلامی ایستاد و خون پاکش را هم نثار کرد و بجای یک حکومت ۳۰ساله ۱۳۰۰سال است که بر دلها و جان ها حکومت می کند.

وی درپایان با اشاره به بازگشایی مدارس گفت: درسال جدیدتلاش کنیم و همه دست در دست هم دهیم که نسل آینده متدین تر، حسینی تر، انقلابی تر، منظم تر و پاک تر و پرکارتر تربیت شوند.

کد مطلب 4408116

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