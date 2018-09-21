به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه دشمن به دنبال کمرنگ کردن ارزش های قیام عاشورا است، اظهار داشت: فرهنگ انقلاب اسلامی برگرفته از فرهنگ عاشورا است.

وی عنوان کرد: قیام عاشورا پس از یک هزار و ۴۰۰ سال همچنان زنده است و دشمن نتوانسته است به فرهنگ عاشورا خدشه ای وارد کند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه مراسم عزاداری امسال به خوبی در سطح استان برگزار شد، بیان کرد: حضور پرشور جوانان در مراسم عزاداری از ویژگی های مراسم عزاداری امسال بود.

وی با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس، بیان کرد: دفاع مقدس صحنه ایثارگری ها و حماسه سازی رزمندگان است.

ارزش های دفاع مقدس در جامعه ترویج داده شود

وی بیان کرد: باید ارزش های دفاع مقدس در جامعه ترویج داده شود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: باید تلاش شود از تمام ظرفیت ها برای ترویج فرهنگ دفاع مقدس در جامعه بهره گیری کرد.

وی یادآور شد: دشمن به دنبال گرفتن روحیه ایثار و شهادت از جامعه است و باید تلاش کرد این فرهنگ در جامعه تقویت شود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: بخش تولید باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد و باید در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کرد.

وی اظهار داشت: باید با روحیه خودباوری در مسیر حل مشکلات حرکت کنیم و اقتصاد مقاومتی را عملی سازیم تا وابستگی ها به خارج از کشور کاهش یابد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: وحدت و همدلی زمینه ساز خنثی شدن توطئه های دشمن است.