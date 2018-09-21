متدینین باقدرت واردفضای مجازی شوند/جنگ اقتصادی روی دوش مردم نباشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن حسن زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهواز با اشاره به دهه اول ماه محرم و برگزاری پرشور آن اظهار کرد: این مدت برای بیان معارف اهل بیت علیهم السلام فرصت خوبی است و این مجالس محل بیان موعظه و تبیین سیرت پیامبر و ائمه اطهار است. باید از این دو ماه به خوبی استفاده کرد.

وی با اشاره به ۳۱ شهریور آغاز هفته دفاع مقدس بیان کرد: این جنگ با چراغ سبز آمریکا آغاز شد و تحلیل کرده بودند سه روزه خوزستان را اشغال خواهند کرد ولی مقاومت مردم آنها را شوکه کرد و مردم خرمشهر، یک مقطع تاریخی و حماسی در دوران دفاع مقدس خلق کردند.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن زاده تاکید کرد: ابتدای جنگ، مقاومت مردم خوزستان سرنوشت جنگ را عوض کرد و این حماسه ها باید تبیین شود. نتیجه این همه مقاومت مردم و رزمندگان اسلام، این عزت و سرافرازی است که ملت ایران از آن برخوردار است.

امام جمعه موقت اهواز با اشاره به شرایط سخت اقتصادی حاکم بر مردم عنوان کرد: دولت و رئیس جمهور اعلام کرده اند باید برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن کارهایی انجام داد ولی نباید این مقابله صرفا روی دوش مردم باشد. کارگری که با هزاران زحمت و دریافت وام دو میلیون تومان برای خرید کولر تامین کرده ناگهان با قیمت های چهار - پنج میلیون تومانی مواجه شده است و این انصاف نیست.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن زاده ادامه داد: این مواجه با جنگ اقتصادی از سوی دولت باید برای مردم ملموس باشد و رئیس جمهور باید در این خصوص گزارش ارائه کند.

وی، جنگ دیگر علیه مردم ایران را جنگ رسانه ای دانست و گفت: دولت باید خود را برای این جنگ آماده کند که متاسفانه برخی مواقع تخریب زیادی به همراه دارد. مثلا همین سفر مردم عراق به مشهد که حملات زیادی علیه آن صورت می گیرد باید از سوی مسئولان به مردم گفته شود که فساد جایی در این سفرها ندارد. مثلا در شبکه های اجتماعی نشان می دهند که یک مغازه دار خرمشهری با یک عراقی درگیر می شود ولی این امر اصلا صحت ندارد و مردم باید به هوش باشند و فریب این تخریب ها را نخورند. ریشه اینها جنگ رسانه ای است.

امام جمعه موقت اهواز عنوان کرد: باید دلسوزان و بچه های مسجدی و مردم متدین با قدرت وارد جنگ رسانه ای شوند و در فضای مجازی فعال شوند. دولت هم مساجد و پایگاه های دینی را به لحاظ مالی و اینترنت کمک کنند. کانون های فرهنگی مساجد باید تقویت شود ولی متأسفانه در مدت اخیر خیلی کاهش یافته است.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن زاده با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید بیان کرد: معلمان و مسئولان اجازه ندهند هیچ یک از افراد روستایی به هر علتی از تحصیل باز بماند؛ ضمن اینکه آموزش و پرورش استان باید آموزش را در کنار پرورش توامان داشته باشند.