موضوع بازداشت شهردار چمران مورد قضاوت عجولانه قرار نگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید منتصر هاشمی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر چمران با اشاره به بازداشت شهردار این شهر به اتهام تخلفات مالی اظهار کرد: در مورد بازداشت شهردار شهر چمران، به یک توصیه اخلاقی اکتفا می‌کنم که نسبت به این موضوع اظهار نظر عجولانه‌ای صورت نگیرد و اجازه داده شود دستگاه قضا وظیفه خودش را با آرامش و مطابق قانون تا حصول نتیجه دنبال کند.

وی افزود: البته از دستگاه قضا و دیگر دستگاه‌های مربوطه انتظار می رود در بُعد پیشگیری از وقوع جرم جدی‌تر باشند که نیاز به ۶ ماه اتلاف وقت اطلاعاتی نباشد. از اعضای شورای شهر نیز انتظار می‌رود سریعاً شخصی را برای تصدی امور مجموعه مهم شهرداری معرفی کنند که کارهای شهر و خدمات متوقع عقب نیفتد.

خطیب جمعه شهر چمران در ادامه با تسلیت عاشورای حسینی بیان کرد: از خطباء، مبلغان برادر و خواهر، صاحبان حسینیه‌ها و مجالس سیدالشهداء و همه کسانی که در دهه اول محرم به ویژه جوانان و نوجوانان که به شور و شوق عاشورای حسینی افزودند کمال تشکر را داریم.

وی با بیان اینکه دستگاه سیدالشهداء دانشگاهی است که درس آزادگی و عزت به انسان می‌دهد، گفت: عاشورا نشان داد برای عزت‌خواهی هزینه دادن لازم است، انقلاب اسلامی ۴۰ سال است هزینه عزت‌خواهی را می‌دهد، این نشانه وفاداری ملت به عاشورای حسینی است.

هاشمی همچنین به آغاز هفته دفاع مقدس اشاره کرد و با گرامیداشت شهدای هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: ملت با الگوگیری از عاشورای حسینی در این نبرد پیروز شد. جنگی که دشمن با تمام امکانات جنگی و تبلیغاتی و نیروی انسانی در آن شرکت کرده بود.

امام جمعه شهر چمران ادامه داد: به تعبیر مسئولان وقت، از حدود ۴۰ کشور مزدورانی اسیر رزمندگان اسلام شدند و این یعنی ۴۰ کشور در جبهه صدام بودند.

وی در فراز دیگری از خطبه‌ها با اشاره به فصل بازگشایی مدارس خاطرنشان کرد: آغاز سال تحصیلی که فردا شروع خواهد شد را به تمام دانش‌آموزان و دانشجویان و اساتید و مربیان و معلمان تبریک می‌گویم. تعلیم و تربیت مشکل‌ترین کار در جامعه است. معلمان توجه کنند که تنها وظیفه آنان تعلیم نیست بلکه مهم‌تر از تعلیم، تربیت است که انسان عالم و مهذب و وارسته به جامعه تحویل می‌دهد.

هاشمی ادامه داد: از خیرانی که هزینه قسمتی از هزینه‌های دانش‌آموزان بی‌بضاعت را تقبل کردند کمال تشکر را دارم. برای خرید مایحتاج دانش‌آموزان بی‌بضاعت انتظار می‌رود دیگر افراد اهل خیر نیز نسبت به این امر ورود کنند و ان‌شاء‌الله شاهد نباشیم کسی به دلیل فقر مالی مجبور به ترک تحصیل شود.

خطیب جمعه شهر چمران در پایان با تسلیت سالروز شهادت مظلومانه امام سجاد (ع) اظهار کرد: مناجات و دعاهای این امام همام که ابواب عظیم معارف است و متأسفانه تا به حال ناشناخته مانده اگر مورد تأمل قرار گیرد دنیای جدیدی برای بشر باز خواهد شد. برادران و خواهران را به مطالعه صحیفه سجادیه و ارتباط صمیمانه با این کتاب سفارش می‌کنم.