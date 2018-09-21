حفظ تمامیت ارضی در طول جنگ تحمیلی از افتخارات انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه اظهار داشت: یکی از افتخارات کشور در جریان جنگ تحمیلی این است که حتی اجازه نداد ذره‌ای از خاک کشور به دست دشمن بیفتد در حالی که در همین قرن اخیر، شاهان پهلوی بدون هیچ جنگی بخش‌هایی از کشور را به بیگانگان تقدیم کردند.

وی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس فرصت ارزشمندی برای انتقال آموزه های هشت سال دفاع مقدس به جامعه به خصوص نسل جوان است افزود: در دوران هشت ساله به دنیا ثابت کردیم که مقتدرانه حضور داریم و نسل های آینده باید بدانند و متوجه باشند که مردم از جان خود گذشتند تا این مملکت و دین اسلام حفظ شود.

حجت الاسلام قریشی با بیان اینکه انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس برگرفته از مکتب عاشورا و قیام امام حسین (ع) است عنوان کرد: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با تاسی از مکتب عاشورا و توسل به آموزه های دینی و اسلامی توانست انقلاب اسلامی را در مسیر آرمان‌های الهی حرکت داده و حکومتی مبتنی بر سیره انبیا الهی را در کشور پایه ریزی کند که امروز دنیا در برابر عظمت ایران اسلامی در حیرت قرار دارد.

امام جمعه ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه تمام این اقتدار در سایه دین اسلام است و تنها با اقتدا به امیرالمومنین علی (ع) به دست می آید اضافه کرد: امروز اقتدار کشور در سایه آموزه های دینی و اقتدا به امیرالمؤمنین علی (ع) به ثمر نشسته و موجب اتحاد و همبستگی در بین مردم شده است.

حجت الاسلام قریشی به ۳۱ شهریور آغاز هفته دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: من از همه آنهایی که در هشت سال جنگ تحمیلی خالصانه به جبهه‌ها رفته و جان و مال خود را در راه خدا فدا کردند، تقدیر و قدردانی دارم و همه باید در حفظ یاد و خاطره این افراد برای نسل آینده نهایت تلاش و سعی خود را بکنند.

امام جمعه ارومیه همچنین با قدردانی از حضور پرشور مردم در آیین های عزاداری دهه اول ماه محرم تاکید کرد: از این تربیون از مسئولان مراسم محرم و مسئولان هیئت‌های مذهبی می خواهم بیش از پیش در نحوه برگزاری مراسم دقت و آسیب شناسی لازم را داشته باشند تا در سالهای آتی با تقاط قوت بیشتری آیین ها برگزار شود.