مقابله با ترفندهای دشمنان نیازمند داشتن روحیه حسینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین غبیشاوی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته این شهرستان با تسلیت عاشورای حسینی اظهار کرد: مرحله بعدی قیام حسینی و نه گفتن به حکومت ظالم بنی‌امیه از عصر عاشورا آغاز شد و پرچمدار این نهضت زینب (س) این کوه صبر و استقامت و شکوه و همچنین حضرت سیدالساجدین (ع) بودند.

وی ادامه داد: با روشنگری‌ها و مبارزات این دو بزرگوار و ادامه راه مبارزه اسلام زنده شد و اسلامی که در معرض نابودی قرار گرفته بود تجدید حیات پیدا کرد.

خطیب جمعه بندر ماهشهر در ادامه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بیان کرد: در سال ۵۹ در چنین روزهایی شاهد دفاع رزمندگان و مجاهدان اسلام از مرز و بوم این کشور، کشوری که به عنوان یک نظام نوپا توسط دشمنان اسلام و قرآن مورد تهاجم همه جانبه قرار گرفت بودیم اما با وحدت و همدلی و توکل به خدا و سلاح ایمان این ملت بر متجاوزان پیروز شد.

وی گفت: هر سال این هفته را گرامی می‌داریم تا نسل به نسل رمزهای پیروزی و شهادت‌طلبی‌ها و ایثارگری‌ها را به یاد بیاوریم و یادمان باشد که ما همیشه در حال جنگ هستیم. ممکن است جنگ دشمن رنگ عوض کند، در شرایط امروز جنگ مستقیم و سخت را به صلاح نمی‌بینند چرا که باز هم شکست خواهند خورد.

غبیشاوی متذکر شد: اما جنگ اقتصادی، فرهنگی و تبلیغاتی آنها همیشه ادامه دارد و باید با روحیات حسینی با ترفندها و تاکتیک‌های دشمن مقابله کنیم و اگر یک روزی در جنگ و نبرد با قدرت‌های شیطانی نباشیم باید به حرکت خود شک کنیم.

امام جمعه بندر ماهشهر همچنین با گرامیداشت آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: معلمان، مربیان، مدیران و دانش‌آموزان با آمادگی و استعداد کامل سال تحصیلی را آغاز کنند. اولیا به کمک مدارس بروند و در تجهیز مدارس مشارکت و همکاری کنند. هرچند دریافت مبلغ توسط مدارس دولتی ممنوع است اما اکثر این آموزشگاه‌ها دارای مشکلات فراوانی بوده و نیازمند توجه افراد خیر هستند.

وی در پایان با تسلیت سالروز شهادت حضرت زین‌العابدین (ع)، گفت: این بزرگوار بنا به حکمت خداوند در ماجرای کربلا بیمار بودند، بیماری این امام همام تاکتیک الهی بود. امام سیدالساجدین (ع) در کنار حضرت زینب (س) در مقابل دستگاه ظلم و جور بنی‌امیه دست به افشاگری زد و نهضت اسلامی را زنده نگه داشتند.