مدارس استان بوشهر نوسازی و تجهیز شود/ لزوم حمایت از آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای نماز جمعه بوشهر اظهار داشت: در دهه اول محرم شاهد برگزاری منظم برنامههای سوگواری سرور و سالار شهیدان بودیم که حضور گسترده مردم و به ویژه جوانان از نکات برجسته آن بود.
وی شناخت راه و کلام سید و سالار شهیدان، بهرهجستن از آموزهها و ادامه راه شهدای کربلا از اهداف برنامههای محرم دانست و اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که باید به صورت جدی مورد توجه باشد، سبک زندگی اسلامی و حسینی است.
امام جمعه بوشهر در ادامه به آغاز هفته دفاع مقدس اشاره کرد و با تقدیر از رشادتها و جانفشانیهای رزمندگان و شهدا و ایثارگران ادامه داد: جهان استکبار برای توقف این نظام و انقلاب از هر راهی استفاده میکند که یکی از اقدامات آنها جنگ نظامی بود.
وی با اشاره به اینکه کشورهای استکباری در دوران دفاع مقدس کشور عراق را تقویت میکردند، افزود: جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق با هماهنگی و پشتیبانی تمام جهان شرق و غرب به وقوع پیوست.
صفایی بوشهری به حماسهآفرینیهای جوانان ایرانی در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در گذشته در تعرض نظامی به ایران بخشی از خاک ایران جدا میشد ولی با مقاومت و حماسه رزمندگان در جنگ هشت ساله تحمیلی یک وجب از خاک ایران جدا نشد.
وی با تاکید بر اینکه این حماسههای ماندگار برای همیشه در تاریخ میماند، بیان کرد: رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس با اندک تجهیزات نظامی در مقابل صدام تا دندان مسلح چنان حماسهای آفریدند که همیشه پایدار و جاویدان است.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به آغاز سال جدیدی تحصیلی، خاطرنشان کرد: همه باید در راستای بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس و آمادهسازی نهادهای اآموزشی تلاش ویژهای داشته باشند.
وی با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن سند تحول بنیادین در آموزش وپرورش تصریح کرد: نهادهای آموزشی باید نگاه و توجه ویژهای به تعمیق در رشد علمی، فرهنگی و دینی دانشآموزان داشته باشند.
نظر شما