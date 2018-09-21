به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با سفارش همگان به تقوای الهی، اظهار داشت: تقوا سبب دوری از رذلایل اخلاقی است و امام حسین(ع) می فرماید شیعیان ما کسانی هستند که از سه خصلت دور هستند و آن خصلت ها تقلب و ناخالصی، مکر و حیله و فریب و همچنین نفاق و خیانت است.

آزادگان پیام رسانان انقلاب و اسطوره مقاومت هستند

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به شهادت امام سجاد(ع) و همچنین اسارت اهل بیت امام حسین(ع)، عنوان کرد: امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) بعد از واقعه عاشورا رسالت سنگین رساندن پیام عاشورا را بر دوش گرفتند و در دوران اسارت هر فرصتی برای افشاگری، روسیاه کردن بین امیه و یزیدیان استفاده کردند و مظلومیت امام حسین(ع) و یارانش را بازگو کردند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه اهل بیت امام حسین(ع) با صبر و استقامت اسارت را تحمل کردند و عزت نفس و عظمت خود را حفظ کردند، افزود: این سختی ها باعث نشد که اهل بیت امام حسین(ع) ذلیل و خار شوند و پیام عاشورا را ابلاغ کردند.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه اگر حضور حضرت زینب(ع) نبود عظمت عاشورا به فراموشی سپرده می شد، گفت: اسرا و آزادگان ایران اسلامی نیز از اسرای نهضت امام حسین(ع) الگو گرفتند و آزادگان هشت سال دفاع مقدس با الگو گیری از اسرای اهل بیت امام حسین(ع) زندان رژیم بعثی عراق را با صبر و مقاومت تحمل کردند و عظمت انقلاب اسلامی ایران را ثابت کردند.

وی با تاکید بر اینکه اسرا پیام رسانان انقلاب بودند و اسطوره مقاومت بودند، تصریح کرد: اسرا توانستند سخت ترین شکنجه ها را تحمل کنند و پای انقلاب، ولایت و رهبری ایستادگی کردند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد، تاکید کرد: مبارزات غرور آفرین آزادگان در تاریخ ثبت و ماندگار شده و صبر، ایستادگی و مقاومت ویژگی آزادگان است.

تشریح دستاوردهای دفاع مقدس

آیت الله میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۳۱ شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس، تصریح کرد: ۳۸ سال از جنگ تحمیلی می گذرد و در این مدت آنچه که مهم بوده تاثیرگذاری دستاوردهای دفاع مقدس در تداوم انقلاب اسلامی است.

وی با تاکید بر اینکه دفاع مقدس دستاوردهای فراوانی داشته که یکی از آنها تحکیم موقعیت مردمی انقلاب بوده و انقلاب اسلامی ایران مردمی بود و مردم دفاع مقدس و جنگ را اداره کردند، افزود: تداوم انقلاب به حضور مردم در صحنه های مختلف انقلاب است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مقاومت و ایستادگی در برابر متجاوران یکی دیگر از دستاوردهای دفاع مقدس بوده است، افزود: امروز این ایستادگی باعث تداوم مبارزه علیه نظام سلطه و استکبار جهانی است.

دوران دفاع مقدس گنجینه پرثمری است که برای تداوم انقلاب می توان از آن بهره برد

آیت الله میرعمادی همچنین تقویت قدرت و موقعیت برتر ایران در منطقه را یکی دیگر از دستاوردهای دفاع مقدس برشمرد و تصریح کرد: امروز حزب الله لبنان، حماس، گروههای زینبیون، فاطمیون و ... با الگو گیری از دفاع مقدس در برابر تروریست ها و تکفیری ها مبارزه می کنند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از دستاوردهای دفاع مقدس استفاده از همه ظرفیت ها برای حل مشکلات بوده است، عنوان کرد: امروز نیز ما باید از همه ظرفیت ها بر مشکلات به خصوص مشکلات اقتصادی غلبه پیدا کنیم و مشکلات را حل کنیم.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد، بیان داشت: دوران دفاع مقدس گنجینه پرثمری است که برای تداوم انقلاب می توان از آن بهره برد.

امروز تنها تولید مدرک داریم

آیت الله میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز سال تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و حوزه های علمیه، عنوان کرد: آغاز سال تحصیلی آغاز بهار آموزش، تربیت و حضور نسل جوان برای فراگیری علم و دانش و تربیت دینی است.

معلمان رسالت سنگین تعلیم و تربیت را بر عهده دارند

وی با تاکید بر اینکه معلمان رسالت سنگین تعلیم و تربیت را بر عهده دارند و آینده سازان این مملکت توسط معلمان تربیت می شوند، تصریح کرد: در این راستا تربیت نیروی انسانی توانمند، متخصص و دارای مهارت باید از سوی دانشگاهها و آموزش و پرورش مورد توجه جدی قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه متاسفانه امروز تنها تولید مدرک داریم، افزود: امروز با نسل جوان فارغ التحصیل دارای مدرک اما بیکار مواجه هستیم.

آیت الله میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور روسیه عنوان کرد: رهبری در این دیدار نکته بسیار دقیقی را در رابطه با مهار آمریکا مطرح کردند که باید تحلیل و تبیین شود.

خطر قدرت طلبی آمریکا باید مهار شود

وی با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا انسانی مغرور، خودخواه و عهد شکن است، تصریح کرد: رئیس جمهور آمریکا به هیچ یک از قوانین بین المللی پایبند نیست و به راحتی از معاهدات و قوانین بین المللی خارج می شود، زورگویی می کند و منطق زورگویی بر رئیس جمهور آمریکا حاکم است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه این منطق زورگویی نه تنها برای ایران بلکه برای همه بشریت خطر است، گفت: رئیس جمهور آمریکا به راحتی از معاهده آب و هوا، پاریس، برجام و ... خارج می شود و این عهد شکنی ها و تجاوزگری ها خطر بسیار بزرگی برای بشریت و همه کشورها است.

آیت الله میرعمادی، تاکید کرد: باید تمام کشورهای مستقل آزادی خواه همکاری کنند و جلوی تعدی گری آمریکا را بگیرند و قدرت ظالمانه آمریکا را مهار کنند.

آمریکا طی ۴۰ سال گذشته شکست های پی در پی از ایران اسلامی خورده است

وی با تاکید بر اینکه آمریکا طی ۴۰ سال گذشته شکست های پی در پی از ایران اسلامی خورده است، گفت: طرح خاورمیانه بزرگ، کدخدا بودن دهکده جهانی و اهداف آمریکا در کشورهای سوریه، ایجاد داعش و تروریست همه با شکست مواجه شده است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه آمریکا می خواهد با زورگویی نقش آفرینی کند، افزود: باید این خطر فزونی خوانی و قدرت طلبی آمریکا مهار شود و این امر نیز به زودی عملی خواهد شد.