۸ نفر بر اثر تصادف ناشی از طوفان شن مصدوم شدند

غفور راستین امروز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شامگاه گذشته تصادف زنجیره‌ای میان خودروهای سواری مگان، تویوتا و لیفان در فاصله شهرک صنعتی سجزی و محمدآباد اصفهان رخ داد که دلیل اصلی حادثه عدم دید درست رانندگان به دلیل وقوع طوفان شن تلقی می‌شود.

وی با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی در بر نداشته است، افزود: با اعزام یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه مشخص شد که در این حادثه هشت نفر شامل دو خانم، پنج آقا و یک کودک مصدوم شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان بیان داشت: یکی از این بانوان به همراه دو آقا به به بیمارستان فارابی برای درمان و کنترل منتقل شدند اما مابقی مصدومان راضی به انتقال به بیمارستان نشدند.

وی ادامه داد: در حادثه دیگر در اتوبان خروجی دهق و علویجه خودروی سواری رانا با خودرو پژو ۴۰۵ تصادف کرد که شش مصدوم حادثه با اعزام دو دستگاه آمبولانس بیمارستان گلدیس شاهین‌شهر انتقال یافتند.