به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمدحسینیان ظهر آدینه در خطبههای نماز جمعه این هفته دامغان به میزبانی بقعه بکیربن اعین این شهر ضمن بیان اینکه اگرچه قیام کربلا تلخترین حادثه تاریخ اسلام محسوب میشود اما زمینهساز توسعه فرهنگ شیعه شد، ابراز داشت: امام حسین(ع) با خون خود مبانی شیعه را به جهان معرفی کرد لذا در این ایام باید اهداف و قیام عاشورا بیش از هر چیز در مجالس عزاداری برای نسل جدید تبیین شود.
وی بابیان اینکه هدف از قیام کربلا شناخت یزیدیان در همه دورههای مختلف تاریخ است، افزود: امروز دشمن که نقشههای خود را علیه ایران ناکارآمد میداند هرلحظه برنامه دیگری را طرحریزی میکند که باید با بصیرت کامل از انحطاط فاصله گرفته و مانند همیشه دشمن را از رسیدن به اهداف خود مأیوس کنیم.
ایران مقتدر در منطقه
امامجمعه دامغان بابیان اینکه در آستانه هفته دفاع مقدس قرار داریم و دستاوردهای این جنگ هشتساله باید برای افرادی که آن دوران را درک نکردند تبیین شود، ابراز داشت: دشمن به دنبال تصاحب شهرهای ایران و فتح تهران بود که با دلاوریهای رزمندگان اسلام این توطئه آنها به نتیجه نرسید.
حسینیان بابیان اینکه به برکت نیروهای مومن و انقلابی، امروز ایران مقتدرین کشور در منطقه است، تصریح کرد: در دوران هشت سال جنگ دفاع مقدس نشان دادیم با اتکا به نیروی خودباوری قادر به پیروزی خواهیم بود و امروز نیز خوشبختانه با افزایش توان نیروی انسانی و تجهیزات نظامی جرئت مقابله با ما را ندارند و از مرزهای ایران عقبنشینی میکنند.
وی بابیان اینکه رزمندگان و ایثارگران باید خاطرات آن دوران را بهصورت مکتوب در اختیار آیندگان قرار دهند، اضافه کرد: دشمن که گزینههای نظامی را ناکارآمد میداند از طریق شبکههای مجازی و هجمههای فرهنگی میکوشد تا واقعیات جنگ را وارونه برای جوانان جلوه دهد و با راه انداختن ایران هراسی به اهداف خود دست یابند لذا این مهم میطلبد تا در هفته دفاع قدس رشادتهای آن دوران بیشتر برای جوانان بازگو شود.
نظر شما