3585 طرح زودبازده اقتصادی در استان مرکزی به ‌بهربرداری رسید

محمدرضا امامی به خبرنگار مهر در اراک افزود: از ابتدای این طرح در استان تا کنون 11 هزار و118 طرح زودبازده اقتصادی توسط متقاضیان در استان تهیه شده است که به اعتباری بالغ بر 505 میلیارد تومان نیاز دارد در حالیکه اعتبارات طرح‌های زودبازده استان 380 میلیارد تومان است و می تواند بیش از 46 هزار فرصت شغلی ایجاد کند.

وی گفت: قول مساعدت با استان از سوی وزیر کار داده شده است و از سوی دیگر تعداد طرح‌هایی که بیش از اعتبارات استان تایید شود در نوبت سال آینده قرار می گیرد.

امامی به بهره برداری 3585 طرح زودبازده اقتصادی در استان اشاره کرد و افزود: این طرح‌ها با 104 میلیارد تومان اعتبار به بهربرداری رسیدند و زمینه اشتغال 6938 نفر در استان را فراهم کرده است.

وی با اشاره به روند مطلوب مشارکت مردم در این طرح‌ها اضافه کرد: اطلاع رسانی و آموزش در این باره آمار متقاضی در استان را بالا برده است.

معاون برنامه‌ریزی استانداری استان مرکزی تصریح کرد: مجموعه استان تلاش می کند به این روند مطلوب پاسخ مناسب دهد و تسهیلات مورد نیاز طرح‌ها به متقاضیان ارائه گردد.

امامی در ادامه گفت: از مجموع 11118 طرح ارائه شده 8989 طرح از سوی بانک‌ها بررسی و 7996 طرح تایید شده است.

وی اضافه کرد: از مجموع طرح‌های تایید شده از سوی بانک‌های ارائه دهنده تسهیلات در استان 4059 طرح به مرحله انعقاد قرارداد با بانک برای دریافت تسهیلات رسیده اند که تا امروز طرح‌های مورد اشاره بالا به بهربرداری رسیدند.

امامی با اشاره به این که استان نسبت به شاخص سند اشتغال در زمینه ارائه طرح‌های زودبازده دارای رتبه یازدهم کشور است، افزود: بخش کشاورزی رتبه اول در ارائه و تایید طرح‌ها را دارد و بخش صنعت در رتبه دوم است.