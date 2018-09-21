فهرست اولیه بازیکنان تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، لیست اولیه اسامی بازیکنان تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام برای شرکت در رقابتهای جام باشگاههای آسیا در بانکوک تایلند اعلام شد.
بنا به اعلام سایت رسمی فیبا منطقه آسیا، نماینده بندر ماهشهری کشورمان در این رقابتها، احتمالاً از لیست بازیکنانی شامل حامد حدادی، ارسلان کاظمی، روزبه ارغوان، فرید اصلانی، وحید دلیرزهان، اصغر کاردوست، آرون گرامیپور، محمد حسنزاده، محمد جمشیدی، بهنام یخچالی، آرمان زنگنه، میثم میرزایی، نوید رضاییفر، سجاد مشایخی، رسول مظفری، سجاد پذیرفته و اشکان خلیلنژاد را به عنوان بازیکن ایرانی به همراه خود به تایلند خواهد برد.
وتینیس سیزایوسکاس (لیتوانی)، جردن دمونیک (آمریکا)، هروژه پولجکو (کرواسی)، ماتیک ربیک (اسلونی)، ریونته دترا رایس (آمریکا)، اوجارس سایلینس (لتونی) نیز بازیکنان خارجی خواهند بود که احتمالاً پتروشیمی بندر امام از میان آنها نفرات مورد نیاز خود را انتخاب خواهد کرد.
تیم پتروشیمی بندر امام به سرمربیگری مهران حاتمی باید از پنجم تا دهم مهرماه در بانکوک تایلند در رقابتهای جام باشگاههای آسیا به میدان برود. شاگردان حاتمی در این مسابقات در گروه یک با تیمهای پائوئیان چین تایپه، لیائونیگ چین و اسکا نایتز کرهجنوبی همگروه هستند.
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