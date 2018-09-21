به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) امروز جمعه اعلام کرد که چهارشنبه سوم اکتبر (۱۱ مهرماه) تصمیم خود درباره شکایت ایران از امریکا و درخواست تهران برای اقدام فوری در جهت توقف تحریم‌ های واشنگتن را اعلام‌ می‌ کند.

بر اساس اعلام این نهاد بین المللی، این تصمیم در ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی منتشر خواهد شد.

دیوان بین‌المللی دادگستری سه شنبه ۲۶ تیر ماه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که شکایت ایران علیه آمریکا درباره اعمال مجدد تحریم های یکجانبه واشنگتن را پذیرفته است.

در بیانیه صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری در این خصوص آمده بود: جمهوری اسلامی ایران دیروز علیه ایالات متحده در دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان نهاد قضائی اصلی سازمان ملل متحد درباره اختلاف خود با آمریکا در خصوص نقض معاهده دوستی، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی که میان این دو کشور در ۱۵ آگوست سال ۱۹۵۵ در تهران منعقد شده بود (پیمان ۱۹۵۵) اقدام حقوقی کرد.

گفتنی است، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ۸ ماه مارس سال جاری میلادی (۱۸ اردیبهشت) به بهانه های واهی و به صورت یکجانبه از برجام خارج شده و تهدید کرده است که در نوامبر سال جاری میلادی تمامی تحریم هائی که پیشتر این کشور علیه ایران معلق کرده بود را دوباره باز می گرداند.