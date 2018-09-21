احساس شکست از خود شکست مخرب تر است/جوانان را به مطالعه دعوت کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر عضو شورای شهر تهران در جریان نشست فصلی ائمه جماعت منطقه ۸ با ایراد سخنرانی به نقش ائمه جماعت در افزایش امید در جوانان پرداخت.

مجید فراهانی گفت: در شرایط مهمی هستیم که قیام عاشورا و قیام حسین بن علی راهگشای بسیاری از مشکلات و مسائل است.

وی افزود: در شرایطی هستیم که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا یاس و نا امیدی را به مردم و نسل جوان بدهد؛ بدین صورت که مسیر را اشتباه آمدند و بایستی تجدید نظر کنند.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: احساس نا امیدی و شکست از خود شکست بسیار مخرب تر است و چیزی است که امروز با آن رو به رو هستیم. پیوند ما با حسین بن علی و کاروان عاشورا، عنصر نورانی بین ما و مبدا هستی برقرار و کمک می کند از گردنه مهم عبور کنیم.



فراهانی افزود: امروز در شرایطی که دشمن هزینه های زیادی می کند تا به نسل جوانی که با مبارزات تاریخی ملت ایران و قبل از انقلاب آشنا نبوده و با رنج ایام مبارزه و دفاع مقدس به شکل مستقیم ارتباط نداشته نا امیدی و یاس را تزریق نماید.

وی ادامه داد: اگر بحث قیام عاشورا مطرح است، اگر به شور حسینی نیاز داریم به شعور حسینی هم نیازمندیم.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: ما باید به درستی به فلسفه قیام عاشورا توجه کنیم که حسین بن علی چرا رفت و با چه هدفی رفت. به دنبال چه بود؟ فلسفه قیام عاشورا چه بود؟ عزاداری خوب است شور حسینی خوب است اما هنگامی شور حسینی به مقصد می رسد که با عقلانیت همراه شود؛ چرا که باید همراه با درایت و پیوند با فلسفه قیام عاشورا باشد.



فراهانی با بیان این که خواهش من از شما علما این است که جوانان را به مطالعه دعوت کنید گفت: هر سال سه جلد کتاب حماسه حسینی را از ابتدای محرم می خوانم و وقتی مطالعه می کنم، هر بار پیام جدید را از استاد گرانقدر مرتضی مطهری درک می‌کنم.

وی ادامه داد: مسائلی است که نشان می دهد اگر پیام عاشورا با زبان عقلانی منتقل شود، موفق خواهیم بود در این راستا کتاب حماسه حسینی تا دهه ها می تواند خوراک فکری به نسل جوان بدهد و این همان چیزی است که دشمن با آن مخالفت دارد. این همان جایی است که روح حسینی را احیا می کند. در این عرصه مدیریت شهری و مدیریت کشور و دولت و حاکمیت به تلاش های شما عزیزان برای احیای تفکر دینی و ایجاد فضای عقلانی در جامعه بیش از پیش نیازمند است.

عضو شورای شهر تهران گفت: دوستی و همراهی شما با نسل جوان اهمیت زیادی دارد. احیای تفکر دینی یعنی آن که ما بتوانیم فضای مسجد را به گونه ای تغییر بدهیم که جوان ما حس کند همه نیازهایش در این مسجد است. این اتفاق نمی افتد مگر اینکه رابطه دوستی و عاطفی بین روحانی مسجد و جوانان فراهم شود.

فراهانی تاکید کرد: مطمئنم با جمع صمیمی این رابطه برقرار می شود و در چنین شرایطی جامعه ما می تواند خیر و صلاح را بپیماید و ما در شورای شهر تهران نیازمند این تفکر و اندیشه هستیم تا بتوانیم رضایت نسل جوان را بدست بیاوریم که این رضایت منجر به رضایت الهی خواهد شد.