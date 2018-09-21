به گزارش خبرگزاری مهر، «معجزه تاسوعا» عنوان مراسمی است که همزمان با شب تاسوعای حسینی با حضور بهبودیافتگان کارتن‌خوابی و یاوران طلوع و تعدادی از مسئولان و هنرمندان در سرای نور نوجوانان موسسه طلوع بی نشان ها برگزار شد و پس از آن طبق روال آیین مهرورزی هر هفته طلوع، با حضور در اجتماعات کارتن‌خوابی اقدام به پخش غذا و جذب افرادی نمودند که تصمیم دارند پای زندگی و پاکی خود بایستند و با رهایی از اعتیاد و کارتن‌خوابی در مراکز درمانی طلوع به زندگی دوباره بازگردند.

این مراسم را اکبر رجبی بنیانگذار و مدیرعامل جمعیت طلوع بی نشان ها با دعای جمعی و سخنانی چند درباره تاریخچه آیین مهرورزی و مدد از سیره معصومین علیه السلام در کمک به کارتن خواب ها آغاز کرد.

در ادامه مراسم محمد داوری به عنوان مشاور اعتیاد موسسه طی سخنانی از کسانی که برای درمان و رهایی به طلوع بی نشان ها آمده اند تشکر کرد و گفت: هر کدام از شما تک تک برای برادری ایستادید. هر کدام شانه خالی کرده بودید جریان عشق قطع می شد.

در ادامه مهدی عباسی، مجری مراسم از هییت دارالشفای حر برای هم نوایی عاشورایی و سینه زنی دعوت کرد. هیات دارالشفای حضرت حر بزرگترین هیات متشکل از شفایافتگانی است که با تکیه بر اراده خداوند و حمایت مردم مهربان و نیکوکار، در مراکز اقامتی و درمانی جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها مراحل بهبودی و رهایی از کارتن‌خوابی و اعتیاد را سپری کرده‌اند. این هیات همه ساله در ایام محرم با عزاداری و پاسداشت این ایام سعی در یادآوری و تجدید پیمان با عهدی دارند که حسین‌بن علی به خاطر آن از خون خود و اعضای خانواده خود گذشت.

در میان مراسم سینه زنی و هم نوایی گروه دمام زنی هم به جمعیت پیوستند و با پیوستن به حلقه ی عزاداران حسینی شور و حال دیگری به مراسم بخشیدند.

پس از آن دکتر محمودرضا اسفندیار استاد دانشگاه درباره شب تاسوعا به عنوان شب ذکر به سخنرانی پرداخت و گفت: امشب شبی است که باید در یاد ما بماند و به ما درس دهد. شور تمام می شود و اثر معرفتی این شب ها باید در ما بماند. ما که هستیم و در کجاییم که پس از ۱۴۰۰ سال هنوز عاشورایی هستیم چرا که در خون حسین حرارت و جوششی ست که تا ابد سرد نخواهد شد.

وی ادامه داد: فرمایش ظریفی است که به آن کمتر توجه می شود. حضرت فرمودند کسی که دینی بر گردن دارد با من نیاید. این درس بزرگی ست. دین فقط بدهکاری مالی نیست. فکر کنیم که امشب شب عاشوراست، کداممان شرایط حسینی شدن را داریم؟ لیاقت بر حسین گریستن را داریم یا برای خودمان عزاداری می کنیم که چرا این قدر از حسین و آرمان های او دور افتاده ایم؟

در ادامه مراسم اکبر رجبی طی سخنانی از حضور حضار و شفایافتگان تشکر کرد و خواست به این سوال پاسخ دهند که ما برای حسین چه کرده ایم و حسین برای ما چه کرده است؟

یکی از شفایافتگان در پاسخ به این نکته اشاره کرد که ما اگر در کربلا بودیم نقش حربن یزید ریاحی را پیدا می کردیم چرا که ما در گذشته خود غرق در گناه بودیم و شبی با گرفتن یک غذای گرم به سمت حق برگشتیم و زانو زدیم و از خدا طلب بخشش کردیم.

سپس مهمانان شفایافته دیگری هم از معجزات این شب در زندگی خود گفتند. شیرین به عنوان یک بهبودیافته از پیدا کردن خواهر و فرزندش گفت و سحر یاد مادری را زنده کرد که در این شب از دست داده بود. رضا به عنوان یک جانباز جنگ تحمیلی گفت من با پدر اکبر رجبی همرزم بودم و حالا پسران این شهیدان دست ما را گرفته اند و پای ما ایستاده اند.

در ادامه مراسم گوهرناز پژوهتنی به عنوان یک زرتشتی معتقد از آیین پخت نان برای تاسوعای حسینی گفت: امام حسین برای ما هم مقدس است و به قولی داماد ما محسوب می شود.

بعد از آن نوبت به سخنان سیمین اولین زن بهبودیافته از اعتیاد و کارتن خوابی در ایران رسید. وی گفت: من هم گم کرده راهی بودم که از مسیر باطل با کارت دعوت طلایی خداوند بازگشتم. بعد از ۷ماه پاکی تا امروز که ۲۲ سال از آن روز می گذرد به طور مرتب خدمت کرده ام تا زکات پاکی ام را بدهم.

در ادامه مراسم و پس از اطعام و پذیرایی حمعیت حاضر به سمت «خونه مادری» در محله دروازه غار تهران حرکت کردند و در آنجا با ذکر بسم الله النور و آیین روشن کردن شمع این خانه برای مادران باردار و کودکان رها شده از کارتن خوابی افتتاح شد.

در حاشیه این مراسم پانته آ بهرام در سخنانی بیان کرد: ما هنرمندان نقش شما خیرین را بازی می کنیم و اصل شمایید.