دستگیری صیادان توله پلنگ/ سرنوشت پلنگ مادر نامعلوم است

محسن جعفری نژاد بسطامی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس گزارشات، صید یک توله پلنگ در ارتفاعات کوه سفید شهرستان بهمئی و در تنگه ای به نام تنگ سلو در مناطق آزاد و در مرز ارتفاعات بین کهگیلویه و بویراحمد و استان خوزستان اتفاق افتاده و پس از آن توله پلنگ با هدف فروش به رامهرمز منتقل شده است.

جعفری نژاد بسطامی با اشاره به دستگیری همه عوامل این موضوع، بیان کرد: دادستانی رامهرمز نیز به شکل جدی پیگیر موضوع است.

وی افزود: از سرنوشت پلنگ مادر نیز اطلاعی در دست نیست و امید است که در بازپرسی ها زوایای جدید و بیشتری از این موضوع مشخص شود.

مدیرکل محیط زیست استان گفت: سازمان محیط با همراهی دستگاه قضایی با هرگونه قاچاق حیوانات به شکل جدی برخورد می کند.

جعفری نژاد بسطامی خاطرنشان کرد: هموطنان در صورت برخورد با چنین افرادی سریعا موضوع را به نزدیک ترین مرکز محیط زیست اطلاع دهند.