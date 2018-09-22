  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۳۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

دستگیری صیادان توله پلنگ/ سرنوشت پلنگ مادر نامعلوم است

دستگیری صیادان توله پلنگ/ سرنوشت پلنگ مادر نامعلوم است

یاسوج- مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری صیادان توله پلنگ که به قصد فروش به رامهرمز منتقل شده بود، خبر داد.

محسن جعفری نژاد بسطامی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس گزارشات، صید یک توله پلنگ در ارتفاعات کوه سفید شهرستان بهمئی و در تنگه ای به نام تنگ سلو در مناطق آزاد و در مرز ارتفاعات بین کهگیلویه و بویراحمد و استان خوزستان اتفاق افتاده و پس از آن توله پلنگ با هدف فروش به رامهرمز منتقل شده است.

جعفری نژاد بسطامی با اشاره به دستگیری همه عوامل این موضوع،  بیان کرد: دادستانی رامهرمز نیز به شکل جدی پیگیر موضوع است.

وی افزود: از سرنوشت پلنگ مادر نیز اطلاعی در دست نیست و امید است که در بازپرسی ها زوایای جدید و بیشتری از این موضوع مشخص شود.

مدیرکل محیط زیست استان گفت: سازمان محیط با همراهی دستگاه قضایی با هرگونه قاچاق حیوانات به شکل جدی برخورد می کند.

جعفری نژاد بسطامی خاطرنشان کرد: هموطنان در صورت برخورد با چنین افرادی سریعا موضوع را به نزدیک ترین مرکز محیط زیست اطلاع دهند.

کد مطلب 4408276

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها