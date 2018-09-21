  1. استانها
  2. تهران
۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۲۲:۵۰

رییس پلیس راه شرق استان تهران خبر داد؛

ترافیک نیمه سنگین در محور فیروزکوه

ترافیک نیمه سنگین در محور فیروزکوه

فیروزکوه- رییس پلیس راه شرق استان تهران گفت: ترافیک در محور فیروزکوه از شمال به جنوب نیمه سنگین است.

سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ترافیک محورهای مواصلاتی شرق استان تهران از نیمه سنگین بودن ترافیک در محور فیروزکوه از شمال به جنوب خبر داد و اظهار داشت: به دلیل موج بازگشت مسافرین و عزاداران حسینی از شهرهای مختلف استان تهران هم اکنون شاهد این ترافیک در این محور هستیم.

محبی در ادامه افزود: در روزهای قبل از ساعات پایانی اتمام تعطیلات از همه مسافران و هموطنان عزیز خواسته بودیم که نسبت به مدیریت زمان سفر خود توجه بیشتری داشته باشند و این حجم تردد باقی مانده مسافرین هستند.

رییس پلیس راه شرق استان تهران در رابطه با اوضاع ترافیکی محور هراز نیز گفت: ترافیک در این محور نیز پرحجم است.

وی محور امام رضا(ع) را نیز پرحجم و روان اعلام کرد و بیان داشت: مسیر تردد در حرم تا حرم عادی و روان است.

محبی با اشاره به اینکه رانندگان عزیز باید ایمنی سفر و تردد در جاده را بر تعجیل در سفر و زود رسیدن به مقصد ارجح بدانند افزود: رانندگان و مسافران باید در صورت خستگی در جای امن خودرو خود را متوقف کرده و به استراحت بپردازند تا از بروز هر گونه حادثه احتمالی جلوگیری شود امیدواریم مسافرین با رعایت نکات و توصیه های لازم سفری بی خطر تا رسیدن به مقصد داشته باشند.

کد مطلب 4408292

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها