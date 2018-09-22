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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۳۶

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان:

کشاورزان زنجانی برای برداشت محصول وضعیت جوی را پیگیری کنند

کشاورزان زنجانی برای برداشت محصول وضعیت جوی را پیگیری کنند

زنجان-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: با توجه به فرارسیدن فصل سرما به تاکداران و کشاورزان زنجانی توصیه می شود برای برداشت محصول وضعیت جوی را پیگیری کنند.

حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به زود فرارسیدن فصل سرما به تاکداران و کشاورزان زنجانی توصیه می شود قبل از برداشت محصول وضعیت جوی را پیگیری کنند.

وی اظهار کرد: با توجه به بارش‌های اخیر نسبت به برداشت محصولات زراعی خود هر چه زودتر اقدام کنند و محصولات را به انبارهای کشاورزی خود منتقل کنند. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: کشاورزان زنجانی برای جلوگیری از سرمازدگی محصولات کشاورزی تمهیدات  و اقدامات لازم را برای جلوگیری از سرمازدگی محصولات را در دستور کار قرار دهند.

جعفری گفت: طی سال گذشته سرما خسارت زیادی را به محصولات زراعی استان زنجان وارد کرد.

کد مطلب 4408293

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