مشکلی در تامین نیروی انسانی مدارس شهرستان جم نداریم

خلیل نیکخواه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آماده‌سازی مدارس جم برای سال جدید تحصیلی اظهار داشت: با تدابیر انجام شده ۵۰۰ صندلی نوسازی شد که بیش از ۳۰ میلیون تومان صرفه جویی به همراه داشت.

وی افزود: در سال تحصیلی جدید، ۱۲ هزار و ۴۸۷ دانش آموز در قالب ۴۸۹ کلاس درس در مدارس شهرستان به تحصیل مشغول می شوند.

نیکخواه خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه های مهم آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید تامین سرویس مدارس است که طبق براورد های انجام شده رقمی بین ۱۲۰ تا ۱۹۰ هزار تومان به ازای هر دانش آموز به خانواده‌ها تحمیل می‌کند.

وی تصریح کرد: انتظار داریم منطقه ویژه پارس در تأمین مالی سرویس‌های روستا مرکزی مانند شهرستان‌های دیگر به جم هم کمک کنند.

این مقام مسئول اضافه کرد: منطقه ویژه پارس کمک‌های خوبی در بحث کلاس های کنکور و ... به شهرستان‌های دور دست می‌کند و امیدواریم جم با شرایط ویژه و میزبانی خانواده‌های نفت و گاز بیشتر دیده شود.

وی با بیان اینکه در سال جاری پنج مدرسه جدید از اعتبارات نفت به مناقصه می رود افزود: در بحث تامین زمین برای احداث مدرسه در شهرستان به خصوص شهر جم با بحران جدی مواجه هستیم به طوری که ناچاریم مدارس تامین اعتبار شده برای شهر جم را به روستاهای اطراف منتقل کنیم تا اعتبار پروژه حذف نشود.

نیکخواه عنوان کرد: هم اکنون با کمبود ۴۰ کلاس درس در شهر جم مواجه هستیم و این موضوع تراکم کلاس ها در پایه اول را افزایش داده است.

وی اضافه کرد: با توجه به قیمت‌های فزاینده زمین در شهر جم، اگر شرکت‌های منطقه و شهرداری در بحث تامین زمین برای احداث مدارس همکاری نکنند کمبود کلاس درس به وضعیت بحرانی می رسد.

رئیس ادامه آموزش و پرورش جم خاطرنشان کرد: خیرین و مالکان زمین می توانند نقش بسیار مهمی در رفع مشکلات حوزه آموزش و پرورش ایفا کنند و امیدواریم در این خصوص همراهی ویژه داشته باشند.