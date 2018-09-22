دهلی دیدار وزرای خارجه هند و پاکستان را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داون نیوز، وزارت خارجه هند دیدار «شاه محمود قریشی» و «سوشما سوراج» وزرای خارجه هند و پاکستان در حاشیه اجلاس عمومی شورای امنیت سازمان ملل را لغو کرد.

بر اساس جزئیات، وزارت خارجه هند ۲۴ ساعت بعد از موافقت با انجام این دیدار، ملاقات وزرای خارجه دو کشور را لغو کرده است.

وزارت خارجه هند دلیل لغو این دیدار را کشته شدن ۳ نیروی امنیتی این کشور در منطقه خطوط مرزی کشمیر و همچنین چاپ تمبر پستی «برهان وانی» رهبر حزب المجاهدین کشمیر، اعلام کرد و گفت که تروریست ها از مرزهای پاکستان وارد کشور ما شده و نیروهای امنیتی هند را هدف قرار می دهند؛ وضعیت کنونی حاکی از بی معنی بودن هر گونه مذاکرات با پاکستان است.

دهلی نو همچنین گفت که درخواست مذاکره پاکستان با هند برای ایجاد دور جدیدی از روابط، در پس پرده، پنهان شده و اهداف جدید این کشور و چهره جدید «عمران خان» نخست وزیر پاکستان برای همه دنیا نمایانگر شده است.

متعاقب این اعلام، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان ضمن اظهار تاسف از این اقدام هند گفت که اسلام آباد خواهان ایجاد روابط بهتر با دهلی نو و بهبود روابط منطقه ای است، باعث تاسف است که رویه مثبت پاکستان قربانی سیاست های هند شده است.