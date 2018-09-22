هفته دفاع مقدس با رژه نیروهای مسلح در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رژه نیروهای مسلح روز شنبه با حضور آیت الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، آیت الله علی اسلامی نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری، عبدالمحمد زاهدی استاندار، امیر سرتیپ دوم بهنام پیری فرمانده ارشد آجا در قزوین و زنجان، سردار مهدی محمودی فرمانده نیروی انتظامی‌ استان، سردار شاهرخی فرمانده سپاه استان، بابایی صالح نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام صادقی نیارکی دادستان و مدیران دستگاههای اجرایی در میدان ارتش قزوین برگزار شد.

نیروهای مسلح استان قزوین پس از ادای احترام به شهدا با رژه خود در محل لشکر ۱۶ زرهی اقتدار خود را به نمایش گذاشتند.

امیر سرتیپ دوم بهنام پیری فرمانده ارشد آجا در قزوین و زنجان در این مراسم با بیان اینکه دفاع مقدس سرشار از ایثار و از خود گذشتگی بود، اظهار کرد: وقتی هجمه وسیعی از سوی استکبار و صدام در ۳۱ شهریور سال ۵۹ با تحمیل جنگ به ما آغاز شد ولی به برکت و لطف الهی، اقتدار ایران و ایستادگی رزمندگان با نثار خون شهدا به پیروزی رسیدیم.

وی افزود: جنگ در شرایطی بر ما تحمیل شد که انقلاب نوپا بود و در حال ساماندهی اوضاع بودیم، نیروهای مسلح شرایط خوبی نداشت، سپاه و بسیج هنوز منسجم نبود، رئیس جمهور بنی صدر بود و جنگهای داخلی بر کشور تحمیل شده بود و سپاه و ارتش در حال پاکسازی شهرها بود.

فرمانده ارشد آجا در قزوین و زنجان بیان کرد: ۱۲ لشکر ۸۰۰ قبصه توپ. ۳۶۶ هواپیما و ۴۰۰ بالگرد وتجهیزات نظامی سنگین به ما حمله کردند اما شکست خوردند.

وی یادآور شد: رزمندگان در دوران دفاع مقدس ۲۸۸۷ روز جنگیدند که ۱۰۰۰ روز آن نبرد مستقیم بود و ۷۹۳ عملیات نیروهای مسلح انجام شد و در این میان لشکر ۱۶ زرهی در ۲۹ آذر سال ۵۹ در عملیات نصر توانست یک گردان عراق را نابود کند.

امیر سرتیپ دوم پیری اظهار کرد: خوشبختانه امروز بادست توانای نیروهای مسلح تجهیزات نظامی را خودمان می‌سازیم و هم توان به روزرسانی آنها را در اختیار داریم.