همکاری ستاد علوم شناختی با بنیاد تحقیقاتی سائوپائولو در برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و بنیاد تحقیقاتی سائوپائولو برزیل (FAPESP) در تازه ترین فراخوان پذیرش طرح های تحقیقاتی در زمینه های بین رشته ای مغز و علوم شناختی از میان شش طرح ارسالی پژوهشگران ، یک طرح دیگر در حوزه علوم اعصاب شناختی را برای همکاری مشترک تایید و تصویب کردند.

با هدف تقویت همکاری ها بین تیم­های تحقیقاتی ایران و برزیل در مرزهای دانش و تکنولوژی و همچنین تبادل و توسعه خدمات و ابزارهای شناختی، گام های جدیدی برای تعمیق و بسط روابط و مناسبات علمی و پژوهشی میان دو کشور برداشته شد.

دکتر محمد حسین مقامی کارشناس ارشد میز همکاری های ایران و برزیل ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی عنوان کرد: طرح های ارسالی به ستاد توسعه علوم شناختی که در نتیجه فراخوان پذیرش طرح ها از بهمن ماه سال گذشته صورت گرفته است، براساس کیفیت علمی و نوآوری، قابل اجرا بودن طرح پیشنهادی، تخصص مجریان و دستاورد علمی به عنوان همکاری بین ایران و برزیل مورد ارزیابی داوران و شورای پژوهشی دو نهاد فعال در حوزه علوم شناختی قرار گرفت و یک طرح برای همکاری مشترک تصویب شد.

مقامی افزود: اجرای این طرح با حمایت مشترک و مساوی تحقیقاتی سائوپائولو (FAPESP) برزیل و ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی (CSTC) ایران صورت می گیرد و حداکثر مدت اجرای طرح نیز دو سال است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی خاطر نشان کرد: در نتیجه تلاش ها و رایزنی های مستمر علمی -تحقیقاتی ، درحال حاضر دو طرح پژوهشی مشترک در حوزه هوش مصنوعی و نیز آموزش و پرورش شناختی میان پژوهشگران و اساتید دو کشور در دست اجرا است.