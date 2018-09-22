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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۰۲

تولید ربات کشاورز برای مراقبت و برداشت محصول

تولید ربات کشاورز برای مراقبت و برداشت محصول

یک شرکت پرتغالی از تولید ربات کشاورزی خبر داده که می تواند به طور ۲۴ ساعته در تاکستان ها و زمین های کشاورزی گشت زنی کرده و از محصولات مراقبت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، ربات یادشده که با حمایت کنسرسیوم تحقیقاتی اتحادیه اروپا تولید شده، به طور خودکار و بدون نیاز به هدایت انسان در تاکستان ها حرکت می کند و ضمن بررسی میزان سلامت محصولات، انگورهای رسیده و آماده مصرف را برداشت می کند.

سیستم هوش مصنوعی این ربات با ترسیم تصاویر سه بعدی از محیط اطراف می تواند کل محیط یک تاکستان را به خوبی شناسایی کند. سیستم لیدار این ربات شناسایی موانع و مسیریابی مطمئن را ممکن می کند. حسگرهای مافوق صوت «واین ربات» برای تصحیح مسیر و افزایش دقت ربات یادشده کاربرد دارند.

واین اسکات که به طور ۲۴ ساعته فعالیت می کند، می تواند هر ساعت ۳۰۰۰ نوع داده مختلف را جمع آوری و تجزیه و تحلیل کند. ربات یادشده دارای چهار چرخ بوده و از حسگر مادون قرمز و یک دوربین فراگیر نیز برای اندازه گیری دما و میزان آب موجود در گیاهان استفاده می کند.

داده های جمع آوری شده در قالب نقشه محصولات نمایش داده می شود و کشاورزان می توانند از این طریق از آخرین وضعیت تاکستان خود مطلع شوند. این ربات با باتری های لیتیومی کار می کند که با صفحات خورشیدی شارژ می شوند.

کد مطلب 4408454

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