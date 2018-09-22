کهن ترین حیوان زمین شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، به تازگی یک فسیل ۵۰۰ میلیون ساله که کهن ترین حیوان زمین شناخته می شد، به وسیله چربی فسیل شناسایی شده است.

این موجود که Dickinsonia نام گرفته در شمال غرب روسیه نزدیک دریای سفید کشف شده اما تاکنون طبقه بندی نشده بود. اخیرا فسیل های Dickinsonia دیگر کشف شده و نشان از بافتی طبیعی داشتند. محققان طی تحقیقات توانستند مولکول های کلسترول را به عنوان نشانه حیوانات شناسایی کنند.

جوشن بروکس از دانشکده زمین شناسیANU در بیانیه ای نوشت؛ مولکول های چربی کشف شده در فسیل نشان می دهند در ۵۵۸ میلیون سال حیواناتی عظیم می زیسته اند.

Dickinsonia مربوط به عصر «ادیاکاران» است که حدود ۹۴ میلیون سال ادامه داشت. این عصر پس از پایان دوره «کریوژنین» آغاز شد و ۵۴۱ میلیون سال پیش و قبل از آغاز عصر کامبرین پایان یافت.

Dickinsonia مانند بقیه موجودات زنده این عصر فاقد ویژگی های فیزیکی مانند اعضا بود و سری قابل تشخیص داشت.

طول بدن این حیوان یک و نیم متر بوده و شکلی بیضی داشته است.

البته درباره آنکهDickinsonia کهن ترین حیوان زمین باشد، بحث و گمانه زنی هایی وجود دارد. تحقیق سال گذشته نشان داد اسفنج ها ۶۳۵ میلیون سال قبل وجود داشته اند اما قدیمی ترین فسیل اسفنج کشف شده به ۵۲۰ میلیون سال قبل تعلق دارد.