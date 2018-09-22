نیروهای مسلح باید با بصیرت و ولایت مداری در دفاع از کشور بکوشند

به پزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی روز شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح که در محل لشکر ۱۶ زرهی برگزار شد گفت‌: این ایام خاطره انگیز همیشه باید گرامی داشته شود تا نسل جوان با دستاوردهای دوران دفاع مقدس آشنا شود.

وی افزود: باید دانست بنیانگذار نیروها در یک حکومت اسلامی با خداست و مقصود این حکومت حمایت از مظلومان و مستضعفان عالم است لذا نیروهای مسلح نیز باید پشتیبان مظلومان جهان باشند.

امام جمعه قزوین گفت: احکام دینی به ما آموخته که نسبت به سرنوشت دیگران احساس مسئولیت کنیم و پشتوانه محکمی برای ستمدیدگان باشیم و در این ایام از محرم می توانیم درس بگیریم و ازاده خواه باشیم و درس اسقامت و وفاداری به رهبر. ولایت دین و اسلام را در زندگی پیاده کنیم.

آیت الله عابدینی بیان کرد: وفاداری نسبت به مردم، قرآن و دین و بصیرت و دشمن شناسی از ویژگی های نیروهای مسلح است و این ویژگی همواره لازم است حفظ شود.

وی اظهارداشت: مردم یمن و غزه و سوریه با اتکا به نیروهای مسلح ایران در مقابل استکبار و ستمگران ایستاده اند و ملتهای آزادی خواه را به بیداری تشویق کرده اند اما اینده جهان وعده خداست و متعلق به اسلام است.

امام جمعه قزوین اظهارداشت: نیروهای مسلح ما باید زمینه ساز ظهور حضرت شوند و با بصیرت و تبعیت از رهبری در مبارزه با باطل همواره آماده جانفشانی و ایثار باشند.