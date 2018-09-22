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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۵۸

آنگلا مرکل: موظف به حراست از قانون اساسی هستیم

آنگلا مرکل: موظف به حراست از قانون اساسی هستیم

به دنبال اختلافات داخلی آلمان بر سر مواضع رئیس ارگان حفاظت از قانون اساسی، صدر اعظم این کشور اعلام کرد که باید راهکار موثر برای حراست از قانون اساسی به کار گیریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان در جریان یک سخنرانی در شهر مونیخ با اشاره به جنجال های داخلی اخیر در این کشور اظهار داشت: قانون اساسی مهمترین مرجع قانونی در هر کشوری است.

وی در ادامه افزود: آلمان در حال حاضر در دو صحنه سیاست داخلی و سیاست خارجی با چالش هایی جدی روبرو است که باید بر اساس یک برنامه ریزی هدفمند این چالش ها را پشت سربگذارد.

مرکل همچنین خاطرنشان کرد: دولت باید با تمرکز کامل و کافی راهی برای صیانت و حراست از قانون اساسی کشور در پیش بگیرد. 

گفتنی است «هانس گئورگ ماسن» رئیس اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان هفته گذشته از سمت خود برکنار شد اما پست دیگری دریافت کرد و به این ترتیب بن بست سیاسی در میان اعضای حکومت ائتلافی به پایان رسید.

کد مطلب 4408500
شقایق لامع زاده

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