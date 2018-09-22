به گزارش خبرنگار مهر، محمد دستورانی صبح شنبه در آیین جشن کلاس اولی‌ها با عنوان شکوفه‌های حسینی به میزبانی یکی از مدارس شهر سمنان بابیان اینکه امسال ۱۱ هزار کلاس اولی سال تحصیلی را در مدارس استان آغاز خواهند کرد، ابراز داشت: از این تعداد پنج هزار و ۱۲۳ دانش‌آموز پس و چهار هزار و ۹۸۴ دانش‌آموز دختر را شامل می‌شود.

وی بابیان اینکه ۱۳۷ کلاس درس اول ابتدایی نیز به‌صورت مختلط در استان سمنان وجود دارد، افزود: ۱۶۹ دانش‌آموز پسر و ۵۷۱ دانش‌آموز دختر در این مدارس تحصیل خواهند کرد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان سمنان بابیان اینکه این تعداد دانش‌آموز کلاس اولی در ۵۱۷ کلاس درس سال تحصیلی را آغاز می‌کنند، ابراز داشت: به‌صورت کلی امسال ۱۲۰ هزار دانش‌آموز بهار تعلیم و تربیت را هم‌زمان با سراسر کشور صبح روز اول مهر به مدرسه خواهند رفت.

دستورانی اضافه کرد: جشن شکوفه‌های حسینی باهدف آشنایی بیشتر دانش آموزان باکلاس درس، معلمان و همکلاسی‌ها یک روز قبل از اول مهر برگزار می‌شود ولی برنامه رسمی آموزش کلاس اولی‌ها همان اول مهر خواهد بود.