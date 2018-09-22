ورود موج جدید جمعیت به تهران/ پایتخت شبیه اختاپوس شده است

شهرام عدالتی، معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه افزایش جمعیت در تهران نگران کننده است، اظهار کرد: ۶۵ درصد جمعیت ۱۳ و نیم میلیون نفری استان تهران یعنی ۹ میلیون نفر در پایتخت زندگی می کنند. صبح ها این عدد به دلیل مراجعات بین استانی و شهرستان های همجوار تا حدود ۱۲ میلیون نفر نیز افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه بهترین ساعات زندگی تهرانی ها در ترافیک تلف می شود، افزود: تهران از منظر جمعیتی بیست و پنجمین شهر دنیا اما از نظر مساحت در رتبه ۱۲۰ قرار دارد، به این معنا که هیچ سنخیتی میان جمعیت شهر و مساحت تهران وجود ندارد. این مساله نشان می دهد که ما با انباشت جمعیت مواجه هستیم و به دلیل اینکه آماده پذیرش این جمعیت نبودیم درگیر مسائلی همچون ترافیک تا آلودگی هوا شدیم.

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران افزایش جمعیت تهران را موضوعی تاریخی عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع از دهه ۴۰ شروع شده و پس از انقلاب نیز متاثر از موضوعاتی چون افزایش مهاجرت ساکنان مناطق جنگ زده بوده است.

عدالتی از ورود موج جدید جمعیت به تهران ابراز نگرانی کرد و گفت: آنچه در گذشته تهران اتفاق افتاده باید مدیریت شود اما ضروری ترین اتفاق امروز جلوگیری از تشدید این پدیده است و ما هم اکنون در این مقطع حساس هستیم.

وی درباره دلایل شکل گیری موج جدید جمعیت افزود: میزان رشد جمعیت تهران در مقایسه با سال های ۸۵ الی ۹۰ افزایش یافته است. نرخ رشد جمعیت در این سال ها ۰.۷ درصد و هم اکنون به ۱.۳ درصد رسیده است. در کنار این عدد جمعیت پذیری موجود شهر را هم محاسبه کنید؛ ۲۰ تا ۲۵ درصد (بیش از ۲۵۰ واحد) خانه های خالی کشور را در تهران داریم. اگر بعد خانوار را ۴ نفر محاسبه کنیم تنها یک میلیون نفر می تواند در خانه های خالی تهران اسکان یابد. به این اعداد طرح های توسعه شهری به ویژه در منطقه ۲۲ و ۴ را هم اضافه کنید، اگر این اعداد و ارقام را مبنای تحولات جمعیتی در نظر بگیریم بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت هم به سبب این طرح ها اضافه می شود.

عدالتی ادامه داد: بنابراین از سال ۱۴۰۰ به بعد با شهری مواجه خواهید شد که عملا پذیرای بیش از ۱۲ میلیون جمعیت ساکن و تا حدودی ۱۶ میلیون نفر جمعیت صبح گاه است.

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اظهار کرد: از زمانی که قانون نظارت بر گسترش شهر تهران در دهه ۵۰ تصویب شد، همیشه گسترش شهر تهران برای نظام ملی تصمیم گیری دغدغه بود و تمام تلاش ها این بوده که از رشد تهران پرهیز شود اما واقعیت این است که این موضوع در قوانین وجود دارد اما در اجرا چنین چیزی محقق نشد. برای مثال به استناد برخی مصوبات هیات دولت، شرق و غرب تهران نباید گسترش کالبدی داشته باشد اما بیشترین رشد در حدود ۱۰ سال گذشته در غرب و شرق تهران بوده است.

وی ادامه داد: مهمترین کریدور رشد پایتخت همیشه غرب بوده یعنی از جاده مخصوص کرج، آزادراه تهران-کرج و به تازگی هم بزرگراه همت باعث اتصال شهر تهران به استان البرز شده است. یعنی عملا به استان البرز متصل شده ایم؛ در هیچ جای ایران چنین فضایی را نمی بینید که یک شهر با مرزهای اداری سیاسی یک استان دیگر تداخل داشته باشد. بنابراین آزادراه تهران-کرج عنوان آزادراه را یدک می کشد و در عمل خیابان شهری است و این باعث ترافیک شدید می شود.

عدالتی همچنین از گسترش فضای تهران در شرق پایتخت خبر داد و گفت: در شرق تهران هم یک گسترش در پردیس، رودهن و بومهن داریم و با گسترش این یال جدید، تهران شبیه یک اختاپوس شده است.

وی افزود: شرق تهران به دلیل ناهمواری هیچ وقت کریدور توسعه تهران نبوده اما در طول ده سال گذشته با افزایش جمعیت در این منطقه، یال جدیدی را به دست خودمان تقویت کردیم که به شدت در حال رشد است، ما به نقاط اتصالی و نه انفکاکی رسیده ایم و همه نقاط به هم وصل شده اند و این مدیریت سرزمینی را به شدت دچار مشکل می کند.