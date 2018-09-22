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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۲۰

در گفتگو با مهر اعلام شد:

کشف ۳ میلیارد ریال کالای احتکار شده در نظرآباد

کشف ۳ میلیارد ریال کالای احتکار شده در نظرآباد

نظرآباد - فرمانده انتظامی نظرآباد از کشف سه میلیارد ریال کالای احتکار شده در نظرآباد و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد.

سرهنگ علی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی گزارش‌هایی مبنی بر دپوی کالاهای احتکار شده در یک انبار واقع در شهر نظرآباد، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران مبارزه با قاچاق کالای این شهرستان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: مأموران پس از تحت نظر قرار دادن محل مذکور و اطمینان از دپو کالاها، با هماهنگی مقام قضائی به محل اعزام که در بازرسی از انبار کارگاه، تعداد ۱۶۴۰ عدد سرویس قابلمه، تعداد ۴۱۱ بسته پوشک بچه و تعداد ۶۱۰ عدد انواع البسه کشف شد.

فرمانده انتظامی نظرآباد با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، تصریح کرد: کارشناسان ارزش کالای کشف‌شده را حدود سه میلیارد ریال اعلام کردند.

وی بابیان اینکه انبار مذکور پلمپ و متهم به همراه محموله به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد، بر مبارزه گسترده پلیس با احتکار کالا تأکید کرد و گفت: پلیس شهرستان نظرآباد در راستای مبارزه با معضل قاچاق و احتکار کالا، اقداماتی از ابتدای سال جاری تاکنون انجام داده که منجر به کشف محموله‌های بزرگ قاچاق نیز شده است.

کد مطلب 4408551

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