مهلت ثبت نام دوره های بدون آزمون دانشگاه آزاد امروز پایان می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، امیررضا شاهانی گفت: مهلت ثبت نام و ویرایش رشته محل ها یا اضافه کردن سایر گروه های آزمایشی دوره های کارشناسی و کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) پذیرش براساس سوابق تحصیلی ساعت ۲۴ امروز شنبه ۳۱ شهریورماه پایان می یابد.

وی با بیان اینکه داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توانند به سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس http://azmoon.org مراجعه کنند، افزود: با پایان یافتن مهلت ثبت نام، ویرایش اطلاعات فردی، نوع دیپلم و معدل دیپلم برای داوطلبانی که در دوره های پذیرش براساس سوابق تحصیلی انتخاب رشته کرده اند، فعال شده و تا ساعت ۲۴ یکشنبه یکم مهر ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد: این ویرایش شامل کلیه دوره های کارشناسی و کاردانی اعم از پیوسته و ناپیوسته است.

شاهانی تاکید کرد: ویرایش اطلاعات فردی، نوع دیپلم و معدل دیپلم داوطلبان تنها یک نوبت امکان پذیر است و به تقاضاهایی که به هر طریق دیگر و بعد از اتمام مهلت ثبت نام واصل شود ترتیب اثر داده نمی شود.