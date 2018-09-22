روحیه جهادی رزمندگان ایرانی در دنیا شناخته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم ستاد عباسعلی اسدی صبح امروز در مراسم رژه نیروهای مسلح استان البرز، اظهار کرد: بر پنج هزار و ۱۰۰ شهید استان البرز درود می‌فرستیم بر عزیزانی که با رشادت و جان‌فشانی پای‌کار ایستادند و از کشور و ناموس خود دفاع کردند.

وی افزود: امروز سی و یکم شهریور روز نخست هفته دفاع مقدس است، روزی که یادآور یاد و خاطره جانبازی‌ها، رشادت‌ها و ایستادگی‌های رزمندگانمان در دوران هشت سال دفاع مقدس است.

امیر سرتیپ اسدی با برشمردن اینکه دوران دفاع مقدس برگی زرین از مرزوبوم ایران است، گفت: آن دوران یادآور روزهایی است که دلیرمردان برای دفاع از کشور ایثارگری کردند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۳ نزاجا با توضیح اینکه طی یک قرن گذشته در برخی از جنگ‌ها بخش‌های از کشور جداشده است، گفت: در دوران هشت سال دفاع مقدس اما باهمت رزمندگان اسلام و مردم شهیدپرور ایران حتی وجبی از خاک کشور جدا نشد.

امیر سرتیپ دوم اسدی ادامه داد: فلسفه قیام سیدالشهدا در اصل زنده نگاه‌داشتن اسلام است و رمز پیروزی ما در طول دوران باشکوه دفاع مقدس هم این بوده است که همواره روحیه ایثار و رشادت طلبانه امام حسین (ع) ویاران باوفای ایشان الگوی مردان وزنان باغیرت ایران بوده است.

وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی نیروهای مسلح با وحدت و همدلی تمامی نیروهای نظامی و انتظامی کشور ازجمله سپاه، بسیج، ارتش و نیروهای انتظامی توانسته‌اند روحیه رشادت و ازخودگذشتگی را به جهانیان نشان دهند، عنوان کرد: این روحیه جهادی امروز به‌عنوان یک الگو در دنیا معرفی و شناخته‌شده است.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۳ نزاجا با اشاره به اینکه تجهیزات و امکانات نظامی جمهوری اسلامی ایران امروزه پیشرفت زیادی داشته است، افزود: ایران با ساخت پهبادهای پیشرفته، ناو جنگی، توپخانه‌های پیشرفته به مرحله‌ای رسیده است که در این خصوص به بیگانگان هیچ‌گونه وابستگی ندارد.