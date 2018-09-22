احداث پارکینگ و محوطه سازی افتتاح پارک دوبرار را به تعویق انداخت

مجتبی پارساپور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره به تعویق افتادن افتتاح پارک دوبرار بجنورد که قرار بود تا پایان شهریور ماه جاری انجام شود، اظهار کرد: در حال حاضر آسفالت، زیرسازی و سایر طرح های پارک ۹۴ هکتاری دوبرار بجنورد به اتمام رسیده اما به علت افزودن پارکینگ و محوطه جدید و چند آیتم دیگر در این محل، افتتاح آن با دو هفته تاخیر انجام می شود.

پارساپور همچنین تقارن ماه محرم با روزهای پایانی شهریور ماه را از دیگر علت های عقب افتادن افتتاح پارک دوبرابر اعلام کرد و افزود: پیمان کار این پروژه در ایام محرم چند روزی انجام عملیات را متوقف کرد که این اقدام سبب کاهش سرعت کار شد.

وی در ادامه به ساخت آبشار در پارک دوبرار اشاره و تصریح کرد: باتوجه به بالا بودن حجم عملیات سنگی آبشار پارک دوبرار، ساخت آن به تاخیر افتاده است.

معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری بجنورد همچنین درباره استخر بانون در محل پارک بش قارداش بجنورد، گفت: هم اکنون فضای سبز استخر آماده است اما به سبب افزودن لایه های حفاظتی تا دو هفته آینده به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۳ تیرماه امسال در آیینی پارک دوبرار مرکز استان خراسان شمالی برای چندمین بار کلنگ زنی شد که طبق گفته روح الله براتیان شهردار بجنورد قرار بود این پارک تا پایان شهریور ماه جاری مورد بهره برداری قرار گیرد.

طبق گفته براتیان بودجه ساخت پارک دوبرار از محل اعتبارات ملی به میزان پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اختصاص یافته و ۱۰۰ درصد جذب شده بود و اگر تا پایان شهریور ماه امسال عملیات ساخت پارک دوبرار به اتمام نرسد، اعتبار تخصیص یافته برگشت زده می شود.