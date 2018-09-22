۲ سیاره ابر زمین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، تلسکوپ فضایی TESS که برای ردیابی سیارات خارج از منظومه شمسی ساخته شده، دو سیاره کشف کرده است.

این سیاره ها در حالی کشف می شوند که تنها ۵ ماه از ارسال ماهواره به فضا می گذرد. به هرحال این سیارات خارج منظومه شمسی هستند. این نخستین کشف تلسکوپ فضایی TESS از زمان ارسال آن به فضا است.

البته هر دو سیاره کشف شده بسیار داغ هستند و نمی توانند از حیات پشتیبانی کنند.

نخستین سیاره کشف شده Pi Men C نام دارد و در فاصله بسیار کم از ستاره Pi Menasae واقع در صورت فلکی Mensa قرار دارد. این ستاره زرد کوتوله با زمین ۵۹.۹ سال نوری فاصله دارد.

سیاره دوم دور ستاره کوتوله LHS۳۸۴۴ مدار می زند. این ستاره کوتوله در فاصله ۴۹ سال نوری زمین قرار دارد. سیاره مذکور در فاصله بسیار نزدیکی از ستاره خود مدار می زند.

TESS برای ادامه فعالیت های تلسکوپ فضایی کپلر ساخته شده است. کپلر طی ۲۰ سال گذشته حدود ۳۷۰۰ سیاره خارج از منظومه شمسی کشف کرد و اکنون سوخت آن در حال اتمام است.

TESS در حال انجام ماموریتی ۲ ساله با بودجه ۳۳۷ میلیون دلاری است و دانش ستاره شناسان از سیارات خارج از منظومه شمسی را می افزاید.